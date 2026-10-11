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पल्लवी पटेल ने निषाद और राजभर को दी "डॉक्टर" बदलने की नसीहत, डबल इंजन की सरकार को लेकर कही बड़ी बात

अपना दल कामेरावादी नेत्री पल्लवी पटेल ( Etv Bharat )

गोंडा : अपना दल कामेरावादी नेत्री पल्लवी पटेल गोंडा दौरे पर हैं. इस दौरान मीडिया से बातचीत में पल्लवी पटेल का विधानसभा चुनाव, डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर फिजूलखर्जी, विपक्ष दलों के नेताओं संदय निषाद और ओमप्रकारश राजभर समेत तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी.

मीडिया से मुखातिब अपना दल कामेरावादी नेत्री पल्लवी पटेल (Video Credit : ETV Bharat) अपना दल कामेरावादी नेत्री पल्लवी पटेल ने कहा कि देश और प्रदेश में हिटलरशाही और अलोकतांत्रिक सरकार काम कर रही है. किसान, नौजवान, कामगार सभी वर्गों के लोग परेशान हैं. महंगाई ने निम्न और मध्यम वर्ग के घर का बजट बिगाड़ दिया है. संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है. देश की लोकतंत्र व्यवस्था ध्वस्त की जा रही है. देश को संप्रदाय, जाति-वर्ग में बांटने का काम हो रहा है.

