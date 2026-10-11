पल्लवी पटेल ने निषाद और राजभर को दी "डॉक्टर" बदलने की नसीहत, डबल इंजन की सरकार को लेकर कही बड़ी बात
गोंडा पहुंचीं अपना दल कामेरावादी नेत्री पल्लवी पटेल ने साझा की विधानसभा चुनाव के बाबत जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 11:55 AM IST
गोंडा : अपना दल कामेरावादी नेत्री पल्लवी पटेल गोंडा दौरे पर हैं. इस दौरान मीडिया से बातचीत में पल्लवी पटेल का विधानसभा चुनाव, डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर फिजूलखर्जी, विपक्ष दलों के नेताओं संदय निषाद और ओमप्रकारश राजभर समेत तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी.
अपना दल कामेरावादी नेत्री पल्लवी पटेल ने कहा कि देश और प्रदेश में हिटलरशाही और अलोकतांत्रिक सरकार काम कर रही है. किसान, नौजवान, कामगार सभी वर्गों के लोग परेशान हैं. महंगाई ने निम्न और मध्यम वर्ग के घर का बजट बिगाड़ दिया है. संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है. देश की लोकतंत्र व्यवस्था ध्वस्त की जा रही है. देश को संप्रदाय, जाति-वर्ग में बांटने का काम हो रहा है.
चुनाव आयुक्त और आयोग मात्र मोहरा बना हुआ है. मौजूदा समय सिर्फ कागजों में लोकतंत्र बचा है. संघर्ष और विरोध में देश और प्रदेश की सरकार का नजरिया साफ दिख रहा है. हिटलर और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए हैं. अगर देश में लोकतंत्र होता तो देश सड़कों पर नहीं होता.
पार्टी की चुनावी रणनीति पर पल्लवी पटेल ने कहा कि प्रदेश के 13 मंडलों की 60 सीटों का चिह्निकरण हुआ है. गोंडा की मेहनौन सीट पर अपना दल ने दावा किया है और चुनाव लड़ने की बात कही है. इसके पहले पलल्वी पटेल ने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर मंथन किया. सीट और गठबंधन को लेकर कहा कि समान विचारधारा वाले लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. हिटलरशाही की सरकार को उखाड़ फेंकना सबका उद्देश्य है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर को सेवा सप्ताह मनाने पर विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि आम आदमी के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग दिया जलाने और यात्रा निकलने में हो रहा है. मोदी खुद को स्वयंभू भगवान मान चुके हैं. ऐसे में सरकार की सोच पर सवाल उठा रहा है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर पल्लवी ने कहा कि भारत में दो इंजन की सरकार है. एक इंजन कह रहा पकौड़े तलो, दूसरा कह रहा रिक्शा चला लो. रील लाइफ और रियल लाइफ में अंतर है. वहीं संजय निषाद और ओमप्रकाश राजभर को नसीहत देते हुए कहा की अगर दर्द है तो दोनों लोग डॉक्टर बदल लें.
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