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जमानत पर छूटे हत्यारोपी को काफिला निकालना पड़ा महंगा; गोंडा पुलिस गिरफ्तार कर भेजा जेल

एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि जमानत मिलने हत्या के आरोपी द्वारा वाहनों काफिला निकालने वीडियो वायरल हुआ.

पुलिस गिरफ्तार कर भेज दिया जेल.
पुलिस गिरफ्तार कर भेज दिया जेल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 10:42 AM IST

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गोंडा: हत्या में मामले में हाईकोर्ट से जमानत पर छूटे आरोपी को काफिला निकालना महंगा पड़ गया. पुलिस ने आरोपी उदयभान सिंह को फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. सपा नेता की हत्या के आरोपी का काफिला निकालने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ.

एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि जमानत मिलने हत्या के आरोपी द्वारा वाहनों काफिला निकालने वीडियो वायरल हुआ. इसके बाद स्थानीय पुलिस ने आरोपी को परसपुर से गिरफ्तार किया है.

जेल से छूटा तो निकाला काफिला: हत्या केस में हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर आरोपी उदयभान सिंह के सहयोगी ने लग्जरी गाड़ियों और बाइक के साथ काफिला निकला. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

यह काफिला मृतक सपा नेता ओम प्रकाश सिंह के घर के सामने से भी लेकर के गए थे. इसके बाद सपा नेता ओम प्रकाश सिंह के परिवार में भी दहशत का माहौल था. इस काफिले के दौरान इन लोगों ने दहशत फैलाने के लिए जमकर नारेबाजी करते हुए लापरवाही पूर्वक वाहन भी चलाए थे.

एसपी ने निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर हाईकोर्ट से शर्तों पर मिली जमानत का खुलेआम उल्लंघन करने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. बता दें कि 15 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ से शर्तों के आधार पर जमानत मिली थी.

इसके बावजूद उन शर्तों को दरकिनार करते हुए उदयभान सिंह द्वारा लंबे-लंबे लग्जरी गाड़ियों और बाइक से गोंडा मंडलीय कारागार से लेकर के अपने घर परसपुर राजा टोला तक काफिला निकाला गया था.

दो साल पहले हत्या: दो साल पहले सपा नेता ओम प्रकाश सिंह की हत्या के मामले में आरोपी उदयभान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. वर्ष 2024 में सपा नेता ओमप्रकाश सिंह हत्याकांड में भाजपा सभासद उदयभान सिंह गोंडा के मंडलीय कारागार में बंद था.

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