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जमानत पर छूटे हत्यारोपी को काफिला निकालना पड़ा महंगा; गोंडा पुलिस गिरफ्तार कर भेजा जेल

पुलिस गिरफ्तार कर भेज दिया जेल. ( Photo Credit: ETV Bharat )