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चोरी-छिपे मिलना पड़ा भारी; प्रेमी ने भरा प्रेमिका की मांग में सिंदूर, जिगिरिया मंदिर में 100 रुपये के स्टांप पेपर पर हुई शादी

गोंडा के खोडारे क्षेत्र में परिजनों की सहमति से जिगिरिया मंदिर में 100 रुपये के स्टाम्प पर समझौता कराकर शादी कराई गई.

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गोंडा में मंदिर बनी अनोखी शादी: ग्रामीणों ने पकड़ा तो प्रेमियों ने रचाया ब्याह (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 9:33 PM IST

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गोंडा: यूपी के गोंडा जिले के खोडारे थाना क्षेत्र अंतर्गत जिगिरिया मंदिर ले जाकर दोनों प्रेमी युगल जोड़ी की ग्रामीणों द्वारा मंदिर में ही शादी कराए जाने का मामला सामने आया है. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत औसनी बुजुर्ग की रहने वाली 19 वर्षीय नैंसी और पिपरा बाराखा के रहने वाले 20 वर्षीय इंग्लैंस का दोनों का एक दूसरे से करीब 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था.

दोनों एक दूसरे से बातचीत करके चोरी-छिपे मिलते थे. इन दोनों को एक दूसरे से मिलना भारी पड़ गया.

पंडित ने कराए फेरे और वरमाला, समझौते के बाद दुल्हन हुई विदा. (Video Credit: ETV Bharat)

ग्रामीणों ने कराई प्रेमी युगल की शादी: ग्रामीणों ने दोनों को एक साथ देख लिया और वो दोनों को पकड़कर मंदिर ले गए और फिर दोनों के परिजनों को वहां पर बुलाया गया. दोनों परिजनों के आपसी समझौते के बाद मंदिर में ही ग्रामीणों ने दोनों की शादी करा दी. इस शादी को लेकर 100 रुपये के स्टांप पेपर पर समझौता भी हुआ है जिसमें लिखा गया कि सामाजिक समझौते के आधार पर मंदिर में दोनों का विवाह संपन्न हो गया जिसमें लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों की तरफ से लोग गवाह भी हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों प्रेमी युगल जोड़े मंदिर में खड़े हुए हैं.

वैदिक रीति-रिवाजों से हुई मंदिर में शादी: पंडित ने प्रेमी इंग्लैंस को एक चुनरी दी, जिसे उसने अपनी प्रेमिका को ओढ़ा दिया. फिर इसके बाद पंडित ने दोनों प्रेमी युगल जोड़े को जयमाला दी. पहले लड़के ने अपनी प्रेमिका को जयमाला डाली. इसके बाद लड़की ने अपने प्रेमी को जयमाला पहनाई. इसके बाद प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा. उसके बाद लड़की ने अपने पति के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. विवाह के बाद दोनों पक्ष के लोग बैठकर स्टांप पर एक दूसरे के साथ हस्ताक्षर करके समझौता करते हैं. इसके बाद लड़की को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया जाता है.

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