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गोंडा में बदमाशों की गोली से घायल निषाद पार्टी के नेता की मौत; तीन आरोपी गिरफ्तार, दारोगा चौकी इंचार्ज व बीट सिपाही निलंबित

निषाद पार्टी ने नेता व व्यापारी विनोद साहनी पर बीती गुरुवार रात बाइकसवार बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया था.

गोंडा; निषाद पार्टी ने नेता व व्यापारी विनोद साहनी की हत्या.
गोंडा; निषाद पार्टी ने नेता व व्यापारी विनोद साहनी की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 8:47 AM IST

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गोंड़ा : थाना परसपुर क्षेत्र में गुरुवार रात बाइकसवार बदमाशों के जानलेवा हमले में घायल निषाद पार्टी के नेता और व्यापारी की इलाज के दौरान मौत हो गई. उनका इलाज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में चल रहा था. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के हस्तक्षेप के बाद दारोगा, चौकी इंचार्ज व बीट सिपाही को निलंबित कर दिया गया है.

गोंडा में बदमाशों की गोली से घायल निषाद पार्टी के नेता की मौत. (Video Credit : ETV Bharat)


बताते दें, गोंडा के थाना परसपुर क्षेत्र के व्यापारी और निषाद पार्टी के नेता विनोद साहनी को 9 सितंबर की रात बाइकसवार कुछ बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला करने के बाद गोली मार दी थी. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने गंभीर रूप से घायल विनोद साहने को इलाज जिला मेडिकल कॉलेज पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. जहां इलाज के दौरान मौत हो गई.

हमले में घायल निषाद पार्टी के नेता को अस्पताल लेकर पहुंचे समर्थक व पुलिस.
मेडिकल काॅलेज पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद. (Photo Credit : ETV Bharat)

विनोद साहनी की मौत की खबर मिलने पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मेडिकल कॉलेज पहुंचे. जहां प्रशासन को अल्टीमेटम दिया. इसके बाद पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर तीन नामजद व 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

एसपी अभिषेक झा के अनुसार इस मामले में शुभम, सुभाष सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस घटना में लापरवाही व कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप में थाना प्रभारी परसपुर उपनिरीक्षक कमल शंकर चतुर्वेदी, चौकी प्रभारी शाहपुर उप निरीक्षक अंकित सिंह व बीट आरक्षी अभिमन्यु भारती को निलंबित किया गया है. कृष्ण गोपाल राय को थानाध्यक्ष परसपुर और निशा निषाद को चौकी प्रभारी शाहपुर थाना (परसपुर) की जिम्मेदारी सौंपी गई है.



एसपी अभिषेक झा के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि विनोद कुमार साहनी वर्ग विशेष के विरुद्ध सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कर रहे थे. इसी बात को लेकर व सभी नाराज थे और इसी आवेश में उनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया.

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