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गोंडा में बदमाशों की गोली से घायल निषाद पार्टी के नेता की मौत; तीन आरोपी गिरफ्तार, दारोगा चौकी इंचार्ज व बीट सिपाही निलंबित

गोंडा; निषाद पार्टी ने नेता व व्यापारी विनोद साहनी की हत्या. ( Photo Credit : ETV Bharat )