गोंडा में राष्ट्र कथा; भारत दुनिया की पांचवीं और सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था : मनोज सिन्हा

जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा रविवार को नवाबगंज के नंदनी निकेतन में आयोजित राष्ट्र कथा में शिरकत करने पहुंचे थे.

गोंडा पहुंचे जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा
गोंडा पहुंचे जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 8:21 AM IST

गोंडा : जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा रविवार को नवाबगंज नंदिनी निकेतन में आयोजित राष्ट्र कथा में पहुंचे. यहां सदगुरु रीतेश्वर महाराज की कथा सुनने के बाद वे मीडिया से रूबरू हुए. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने युवाओं को राष्ट्र कथा के माध्यम से भारत के गौरवशाली अतीत को आत्मसात करने की प्रेरणा लेने का आह्वान किया. साथ ही देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण कालखंड शुरू होने की बात कही. इसके अलावा विश्व के मुकाबले में देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति रखी.

गोंडा में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा (Video Credit : ETV Bharat)

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के प्रयास से राष्ट्र कथा का आयोजन बेहद सराहनीय है. फिलवक्त देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कालखंड शुरू हुआ है. राष्ट्र कथा के माध्यम से निश्चित रूप से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी. विशेष रूप से इस क्षेत्र के युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है. जिससे विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सहयोग मिलेगा.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है. पिछले 10-11 वर्षों में देश की आर्थिक ताकत काफी विकसित हुई है और जो इंग्लैंड हमसे 45 ट्रिलियन डॉलर लूट के ले गया था, उसी इंग्लैंड को पीछे छोड़कर हम दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं. उम्मीद करता हूं कि आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था युवाओं के संकल्प से ही है. इस दौरान उन्होंने राष्ट्र कथा के आयोजन के लिए बृजभूषण सिंह को बधाई दी.


संपादक की पसंद

