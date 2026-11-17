गोंडा में हनुमंत कथा सुनने के दौरान भावुक हुए पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह, कथा को लेकर कही ऐसी बात
मुख्यालय स्थित नवीन गल्ला मंडी के पास लगे पंडाल में वृंदावन के कथावाचक विजय कौशल जी महाराज सुना रहे हैं हनुमंत कथा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 1:07 PM IST
गोंडा : मुख्यालय स्थित नवीन गल्ला मंडी के पास आयोजित हनुमंत कथा कार्रक्रम में पहुंचे पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह का अलग ही स्वरूप देखने को मिला. कथा वाचक विजय कौशल जी महाराज के मुखारबिंद से सुनाई जा रही कथा के बृजभूषण शरण सिंह भावुक हो गए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
इस मौके पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हम लोगों का परम सौभाग्य है कि गोंडा शहर के अंदर हनुमान जी की कथा हो रही है. प्रदेश में बहुत से कथा वाचक हैं, लेकिन कथा गायब हो चुकी है. किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए. हनुमान जी कलयुग के देवता हैं, राम जी हनुमान जी को सौंप करके गए हैं. लोग ऐसी कथा चाहते हैं जिसमें हो-हल्ला होता रहे ताली बजती रहे.