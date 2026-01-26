पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा-मुझे साजिश के तहत किनारे किया गया, जवाब जरूर मिलेगा
गोंडा कटरा बाजार के इलाके में आयोजित खिचड़ी भोज एवं कंबल वितरण कार्यक्रम में पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ऐलान किया है.
गोंडा : पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने बेबाक बयानों को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. कटरा बाजार के इलाके में आयोजित खिचड़ी समरसता भोज व कंबल वितरण कार्यक्रम में बृजभूषण शरण सिंह ने अपने प्रति हुई राजनीतिक उपेक्षा की बात रखी. पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह साजिश के तहत मुझे राजनीति से दूर किया जा रहा है, लेकिन जनता ने मुझे रिटायर नहीं किया है. साजिशकर्ताओं को जवाब जरूर मिलेगा.
कार्यक्रम में पूर्व सांसद ने कहा कि मैं अब चुनाव से ऊपर उठ चुका हूं. मैं सांसद के पद से भी ऊपर हूं. जनता ने मुझे काफी ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है. अब मेरे लिए सांसद का पद मायने नहीं रखता, लेकिन मैं फिर से अपनी पहचान बनाऊंगा, क्योंकि मेरी जनता ने मुझे रिटायर नहीं किया, बल्कि मुझे एक साजिश तहत किनारे करने की कोशिश की गई है. उन साजिशकर्ताओं के लिए बृजभूषण सिंह निश्चित रूप से लोकसभा में वापस जाएगा. मैं कहां से जाऊंगा यह तो सिर्फ भगवान जानता है.
बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पूर्व सांसद ने दोहराया कि मैं राजघराने नहीं पैदा हुआ, बल्कि किसान परिवार पैदा हुआ हूं. मैंने तय किया है कि मैं कभी झुकूंगा तो सिर्फ गरीबों और मजलूमों के सामने झुकूंगा. आज मैं जो कुछ भी हूं, वो आप लोगों की वजह से हूं, मेरी जनता की वजह से हूं. अगर मेरा सिर नहीं झुकता तो वो आपकी वजह से है. जो लोग हमें चुनौती देना चाहते हैं. उन्हें देने दीजिए मैं झुकूंगा नहीं. मैं वहां जाऊंगा जहां कोई सांसद जनता की सेवा ठीक से नहीं कर रहा होगा.
