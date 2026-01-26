ETV Bharat / state

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा-मुझे साजिश के तहत किनारे किया गया, जवाब जरूर मिलेगा

गोंडा कटरा बाजार के इलाके में आयोजित खिचड़ी भोज एवं कंबल वितरण कार्यक्रम में पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ऐलान किया है.

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का स्वागत करते आयोजक.
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का स्वागत करते आयोजक. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 9:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोंडा : पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने बेबाक बयानों को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. कटरा बाजार के इलाके में आयोजित खिचड़ी समरसता भोज व कंबल वितरण कार्यक्रम में बृजभूषण शरण सिंह ने अपने प्रति हुई राजनीतिक उपेक्षा की बात रखी. पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह साजिश के तहत मुझे राजनीति से दूर किया जा रहा है, लेकिन जनता ने मुझे रिटायर नहीं किया है. साजिशकर्ताओं को जवाब जरूर मिलेगा.

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

कार्यक्रम में पूर्व सांसद ने कहा कि मैं अब चुनाव से ऊपर उठ चुका हूं. मैं सांसद के पद से भी ऊपर हूं. जनता ने मुझे काफी ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है. अब मेरे लिए सांसद का पद मायने नहीं रखता, लेकिन मैं फिर से अपनी पहचान बनाऊंगा, क्योंकि मेरी जनता ने मुझे रिटायर नहीं किया, बल्कि मुझे एक साजिश तहत किनारे करने की कोशिश की गई है. उन साजिशकर्ताओं के लिए बृजभूषण सिंह निश्चित रूप से लोकसभा में वापस जाएगा. मैं कहां से जाऊंगा यह तो सिर्फ भगवान जानता है.

मंच पर बैठे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह व अतिथि.
मंच पर बैठे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह व अतिथि. (Photo Credit : ETV Bharat)
कंबल वितरण कार्यक्रम में पहुंचे लोग.
कंबल वितरण कार्यक्रम में पहुंचे लोग. (Photo Credit : ETV Bharat)

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पूर्व सांसद ने दोहराया कि मैं राजघराने नहीं पैदा हुआ, बल्कि किसान परिवार पैदा हुआ हूं. मैंने तय किया है कि मैं कभी झुकूंगा तो सिर्फ गरीबों और मजलूमों के सामने झुकूंगा. आज मैं जो कुछ भी हूं, वो आप लोगों की वजह से हूं, मेरी जनता की वजह से हूं. अगर मेरा सिर नहीं झुकता तो वो आपकी वजह से है. जो लोग हमें चुनौती देना चाहते हैं. उन्हें देने दीजिए मैं झुकूंगा नहीं. मैं वहां जाऊंगा जहां कोई सांसद जनता की सेवा ठीक से नहीं कर रहा होगा.

यह भी पढ़ें : सदगुरु रीतेश्वर महाराज बोले-'दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा', सुनकर रो पड़े बृजभूषण

यह भी पढ़ें : बृजभूषण शरण सिंह ने कहा-जब तक राहुल गांधी नेता बने रहेंगे, बीजेपी जीतती रहेगी, बाबा रामदेव के लिए कही ऐसी बात

TAGGED:

GONDA FORMER MP BRIJBHUSHAN SINGH
खिचड़ी समरसता भोज गोंडा
BLANKET DISTRIBUTION
GONDA POLITICS
BLANKET DISTRIBUTION IN GONDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.