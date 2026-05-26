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गोंडा-डॉलीगंज पैंसेजर ट्रेन को सांसद ने दिखाई हरी झंडी, 6 साल से बंद थी ट्रेन, जानिए टाइमिंग

मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, पहले जो भ्रष्टाचार का पैसा लूटा जाता था, उसी पैसे को आज विकास में प्रयोग किया जाता है.

मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी.
मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 4:39 PM IST

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Updated : May 26, 2026 at 5:37 PM IST

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गोंडा : केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने मंगलवार को गोंडा-डॉलीगंज पैसेंजर ट्रेन (05065) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. नकहा जंगल से डालीगंज लखनऊ तक यह ट्रेन चलेगी. मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के प्रयास से इस ट्रेन की सौगात मिली है.

कोरोना काल के समय इस ट्रेन का संचालन बंद हो गया था और अब यह लगभग 6 साल बाद शुरू की गई है. सुबह 5.40 बजे गोंडा से प्रतिदिन यह पैसेंजर ट्रेन चलेगी और 9.30 बजे डालीगंज पहुंचेगी.

इस दौरान केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, देश हर बात मजबूती से कहता है और सबको सुनना पड़ता है. पहले जो भ्रष्टाचार का पैसा लूटा जाता था उसको आज देश के चौकीदार पीएम मोदी ने रोक दिया है. उसी पैसे को विकास में प्रयोग किया जाता है.

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा की रेल मंत्री से अनुरोध के बाद आज सालों बाद यह ट्रेन शुरू हुई है. वहीं तमाम रेलवे स्टेशन, रेलवे ब्रिज, अंडर पास और तमाम रेल सुविधाएं मिली है. बढ़े पेट्रो कीमतों पर संजय सिंह के सवाल का जवाब देते हुए कहा, संजय सिंह पता नहीं किस जमाने में रहते हैं.

विदेश मंत्री जयशंकर ने कह दिया है की जहां भी हमें कच्चा तेल सस्ता मिलेगा हम वहां से लेंगे. हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी 140 करोड़ लोग हैं और हमें किसी का हक्तक्षेप स्वीकार नहीं है.

राहुल गांधी के सवाल पर उन्होंने कहा की ये उनका फ्रस्ट्रेशन है और इसका कोई इलाज नहीं है. पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत में हमारा ग्राफ बढ़ा है. इसका लोगों को फ्रस्ट्रेशन है. अपने निजी स्वार्थ के लिए वहां की प्रदेश सरकारें पक्षपात करती थीं.

मेलोडी टॉफी के सवाल पर कहा की मेलोडी खाइए मीठी बातें करिए और देश के लिए कंस्ट्रक्टिव सोचिए. वहीं अखिलेश यादव के सवाल पर उन्होंने कहा की सोना देखने पर कोई पाबंदी नहीं है कर कोई स्वतंत्र है. उद्घाटन समारोह में भाजपा विधायक रमापति शास्त्री, प्रभात वर्मा, विनय द्विवेदी और प्रतीक भूषण सिंह के अलावा रेल के तमाम अफसर मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें : मेरठ के 8 स्टेशनों पर खुलेंगे फूड-रिटेल आउटलेट, 9 साल के लिए मिलेगा लाइसेंस, NCRTC ने टेंडर जारी किया

Last Updated : May 26, 2026 at 5:37 PM IST

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