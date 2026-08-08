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गोंडा: मंडलीय कारागार में प्रेमी से मिलने पहुंची छात्रा, बैग से मिले 10 जिंदा कारतूस और फर्जी आधार कार्ड

तलाशी के दौरान खुली पोल: छात्रा के पास से बरामद हुआ फर्जी आधार कार्ड, हिरासत में ली गई किशोरी ( Photo Credit: ETV Bharat )

तलाशी के दौरान किशोरी के बैग से रिवॉल्वर/पिस्टल के 10 जिंदा कारतूस, नकदी और एक पहचान पत्र मिला. आधार कार्ड पर दर्ज नाम और किशोरी द्वारा बताए गए नाम में अंतर मिलने पर जेलकर्मियों को शक हुआ.

गोंडा: यूपी के गोंडा जिले के मंडलीय कारागार में उस समय हड़कंप मच गया जब जेल में बंद प्रेमी से मिलने पहुंची इंटर की छात्रा के पास से 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए. यह मामला 6 अगस्त की दोपहर करीब 2 बजे का है.

पिता की पिस्टल से निकाले थे कारतूस: पूछताछ करने पर उसने अपनी वास्तविक पहचान उजागर की. इसके बाद जेल प्रशासन ने किशोरी को फर्जी आधार कार्ड और कारतूस समेत पुलिस को सौंप दिया. किशोरी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता अधिवक्ता हैं और उनके पास लाइसेंसी पिस्टल है. पिता बेहद गुस्सैल स्वभाव के हैं और जेल जाने की बात पता चलने पर वे कोई बड़ा कदम न उठा लें, इसलिए उसने उनकी लाइसेंसी पिस्टल से 10 कारतूस निकाल लिए थे और परिवार को बिना बताए प्रेमी से मिलने पहुंच गई थी.

प्रेमी हर्षू कश्यप से मुलाकात के लिए आई थी किशोरी: जेल प्रशासन ने किशोरी को बरामद कारतूस और अन्य सामान के साथ नगर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया. जेलर आफताब आलम अंसारी ने बताया कि जेल में हर्षू कश्यप नाम का एक बंदी निरुद्ध है. उससे मुलाकात के लिए एक लड़का और लड़की पर्ची लगाकर आए थे. मेन गेट पर चेकिंग और तलाशी के दौरान लड़की की आईडी संदिग्ध पाई गई.

जेल प्रशासन की सूचना पर पुलिस ने दर्ज की FIR: जब उससे नाम पूछा गया तो उसने दूसरा नाम बताया, जिसके बाद ली गई तलाशी में उसकी जेब से 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए. बाद में उसने अपना सही नाम भी स्वीकार कर लिया. घटना के तुरंत बाद जेल चौकी इंचार्ज को बुलाकर दोनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस द्वारा मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच शुरू कर दी गई है.

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