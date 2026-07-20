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गोंडा में एक करोड़ की नकली व नशीली दवाएं बरामद; 3 अवैध गोदाम सीज, एक आरोपी गिरफ्तार

खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई.

गोंडा में औषधि विभाग का एक्शन.
गोंडा में औषधि विभाग का एक्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 1:58 PM IST

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गोंडा : अगर आप बीमार हैं और बाजार से दवाएं लाकर खा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. बाजार में इन दिनों नकली दवाएं धड़ल्ले से बिक रही हैं. खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर ऐसे ही बिना लाइसेंस संचालित तीन अवैध औषधि गोदामों से लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपये मूल्य की नारकोटिक्स, कोडीन सिरप एवं अन्य एलोपैथिक औषधियां बरामद की हैं. टीम ने एक आरोपी भी हत्थे चढ़ा है. मुख्य आरोपी मौके फरार हो गया है.

जानकारी देते मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद. (जानकारी देते मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद.)

गोंडा जिले में नकली एवं नशीली दवाओं के बेचने की मिल रही शिकायतों के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ के निर्देश पर गोंडा की कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के बरियार पुरवा, सोनार गली, बड़गांव क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया. अभियान तहत टीम सबसे पहले गोंडा-बलरामपुर मार्ग स्थित जयनगरा, बड़गांव में संचालित बताए गए अमन फार्मास्युटिकल्स की जांच के लिए पहुंची.

गोंडा में औषधि विभाग का एक्शन.
गोंडा में औषधि विभाग का एक्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)

जांच के दौरान फर्म निर्धारित पते पर संचालित नहीं मिली. इसके बाद टीम ने पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि अमन फार्मास्युटिकल्स बरियार पुरवा स्थित एक स्थान से औषधियों का कारोबार करते हैं. उनके पास औषधि कारोबार से संबंधित कोई वैध लाइसेंस भी नहीं है. जांच आगे बढ़ने पर टीम को इनके द्वारा संचालित दो अन्य गोदामों की भी जानकारी मिली जो बिना किसी वैधानिक औषधि लाइसेंस के संचालित किए जा रहे थे. छापेमारी के दौरान टीम ने औषधियों के क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेख, खरीद बिल, स्टॉक रजिस्टर एवं अन्य वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा तो संचालक कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके. इसके बाद अधिकारियों ने तीनों गोदामों को सीज करा दिया.



मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद ने बताया कि प्रशासन को गोंडा में नकली व नशीली दवाओं के कारोबार की सूचना मिली थी. जिसके बाद ड्रग विभाग व पुलिस संयुक्त टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में दवाएं बरामद की हैं. जिनका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपये है. टीम ने 19 विभिन्न औषधियों के नमूने भी एकत्र किए हैं. जिन्हें राजकीय प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेज दिया गया है.


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