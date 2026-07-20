ETV Bharat / state

गोंडा में एक करोड़ की नकली व नशीली दवाएं बरामद; 3 अवैध गोदाम सीज, एक आरोपी गिरफ्तार

गोंडा में औषधि विभाग का एक्शन. ( Photo Credit : ETV Bharat )