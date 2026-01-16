ETV Bharat / state

गोंडा में राष्ट्रकथा के बाद विवाद; सोशल मीडिया पर बड़े क्षत्रिय नेता पर तकरार, ब्रजभूषण शरण ने कही ये बात...

राष्ट्र कथा में पूर्वांचल के बाहुबलियों के जमावड़े के बाद सोशल मीडिया पर बड़ा क्षत्रिय नेता कौन से संबंधित पोस्ट वायरल हो रहे हैं.

बड़ा क्षत्रिय नेता कौन, पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह.
बड़ा क्षत्रिय नेता कौन, पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 11:26 AM IST

2 Min Read
गोंडा : राष्ट्र कथा के आयोजन में पूर्वांचल के कई बाहुबलियों का जमावड़ा लगा तो लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे कि पूर्वांचल के सारे बड़े और बाहुबली नेताओं ने अपना बड़ा नेता बृजभूषण सिंह को मान लिया. इस तरह के पोस्ट क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गए. इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर सफाई दी है. राष्ट्र कथा में बाहुबली जौनपुर से धनंजय सिंह, बनारस से बृजेश सिंह, सुशील सिंग, मिर्जापुर विनीत सिंह शामिल हुए.

बड़ा क्षत्रिय नेता पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कही ऐसी बात. (Video Credit : Social Media)

सोशल मीडिया के पोस्ट पर पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर पूर्व सांसद ने कहा कि 'जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी'. इस राष्ट्र कथा को जो जिस नज़र से देखेगा, उसे वही मिलेगा. कथा का आयोजन समाज को जोड़ने के लिए था. कृपया इसको विवाद का विषय न बनाया जाए. राजा भैया क्षत्रियों के बड़े नेता या बृजभूषण सिंह पोस्ट देखकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई. हम मान लेते राजा भैया बड़े नेता हैं और उनसे बड़े नेता राजनाथ सिंह, इससे क्या होगा.



पूर्व सांसद ने कहा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, राजा भैया का इतिहास अगर आप जानना चाहते हैं तो उनके पिता महाराज उदय सिंह का इतिहास जानो. वे संघर्ष के प्रतीक हैं और हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और राजा भैया उनके पुत्र हैं. उम्र के नाते वे मेरे छोटे भाई हैं और मेरे बच्चों के दोस्त भी हैं. तो कृपया ऐसी बकवासबाज़ी बंद करिए. इससे पहले आप लोगों ने अभय सिंह बड़े या धनंजय सिंह बड़े का खेल शुरू किया था. हाथ जोड़कर विनती है, कृपया किसी के बारे में ऐसी टिप्पणियां न करें. यह कथा जोड़ने के लिए थी, समाज को बांटने का काम मत करें.

