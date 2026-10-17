गोंडा: अखिलेश यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी; पल्लवी शुक्ला पर केस, गिरफ्तार
इससे पहले भी राजनीतिक हस्तियों पर अभद्र टिप्पणी के दर्ज हो चुके हैं केस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 12:21 PM IST
गोंडा: अखिलेश यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में पुलिस ने सोशल मीडिया क्रिएटर पल्लवी शुक्ला पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. कौड़िया बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली पल्लवी शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को गाली देते हुए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया. वीडियो वायरल होने के बाद कौड़िया थाने की पुलिस ने कटरा बाजार विधानसभा प्रभारी वकार खान की तहरीर पर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया.
वायरल वीडियो में सपा मुखिया पर अभद्र टिप्पणी के साथ ही समाज पर भी गलत भाषा का प्रयोग किया गया है. इससे पहले पल्लवी पर सांसद चंद्रशेखर आजाद और अनुसूचित जाति, पर भी गलत टिप्णी के आरोप लगे. साथ ही कई मुकदमे भी इनके खिलाफ गोंडा में दर्ज हैं.
वहीं कौड़िया थाना अध्यक्ष शशि कुमार राणा ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पल्लवी शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही मामले की जांच की जा रही है. पुराने मुकदमे में भी जांच की जा रही है. किसी को भी विवादित बयान देना या टिप्पणी सामाजिक सौहार्द खराब करने का अधिकार नहीं है.
इस मामले के सामने आने के बाद सपा समर्थकों में नाराजगी भी देखी जा रही है. वीडियो में एआई के जरिए छवि खराब करने की बात भी सुनी जा सकती है. बता दें कि राजनीतिक हस्तियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं. पुलिस के एक्शन के बाद भी इस तरह के मामलों की कमी नहीं आ रही है.
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