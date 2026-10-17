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गोंडा: अखिलेश यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी; पल्लवी शुक्ला पर केस, गिरफ्तार

पल्लवी शुक्ला पर केस ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोंडा: अखिलेश यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में पुलिस ने सोशल मीडिया क्रिएटर पल्लवी शुक्ला पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. कौड़िया बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली पल्लवी शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को गाली देते हुए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया. वीडियो वायरल होने के बाद कौड़िया थाने की पुलिस ने कटरा बाजार विधानसभा प्रभारी वकार खान की तहरीर पर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया.

इंफ्लुएंसर के खिलाफ मुकदमा (Photo Credit; ETV Bharat) वायरल वीडियो में सपा मुखिया पर अभद्र टिप्पणी के साथ ही समाज पर भी गलत भाषा का प्रयोग किया गया है. इससे पहले पल्लवी पर सांसद चंद्रशेखर आजाद और अनुसूचित जाति, पर भी गलत टिप्णी के आरोप लगे. साथ ही कई मुकदमे भी इनके खिलाफ गोंडा में दर्ज हैं.