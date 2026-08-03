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यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी; गोंडा और बहराइच समर्थकों में खुशी की लहर, आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटीं

कोर्ट ने यौन शोषण के मामले में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बइज्जत बरी कर दिया. इसके बाद उनके समर्थकों ने खुशियां मनाई।

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बृजभूषण के गोंडा आवास पर जश्न का माहौल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 5:05 PM IST

5 Min Read
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गोंडा/बहराइच: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सोमवार को पूर्व WFI अध्यक्ष व पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व सचिव विनोद तोमर को बइज्जत बरी कर दिया गया है. महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी हो गए हैं.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ जस्टिस अश्वनी पवार ने यह फैसला सुनाया है. बीते 2 जुलाई को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित किया गया था.

बृजभूषण सिंह के निजी सचिव. (Video Credit: ETV Bharat)

बृजभूषण के गोंडा आवास पर जश्न का माहौल: अदालत में 1133 दिनों में 127 सुनवाई हुई जिसके बाद आज फैसला आया है. महिला पहलवानों के जंतर-मंतर पर धरने और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बृजभूषण पर मुकदमा दर्ज हुआ था और 20 जुलाई 2023 से बृजभूषण शरण सिंह जमानत पर थे. लंबी सुनवाई के बाद आज फैसला आया है जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के विश्नोहरपुर आवास और कार्यालय गोनार्द लॉन पर जश्न का माहौल देखने को मिला. घर और कार्यालय पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया तो वहीं जमकर आतिशबाजी भी हुई.

निजी सचिव ने बताया फैसले को सत्य की जीत: वहीं बृजभूषण सिंह के निजी सचिव ने कहा कि हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं. हम खुशी व्यक्त करते हैं कि यह अत्यंत न्यायपूर्ण फैसला है. विधिवत परीक्षण और गहन जांच के बाद यह फैसला आया है. जिस तरीके से नेताजी ने कहा था कि अगर फैसला हमारे विपक्ष में आएगा तो हम फांसी पर लटक जाएंगे, वह बात पूरी तरह से उनके विश्वास को दर्शाती थी.

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बहराइच में समर्थकों ने बांटी मिठाई. (Photo Credit: ETV Bharat)

साजिश का हुआ पर्दाफाश, नेताजी बेदाग साबित हुए: वे फुल कॉन्फिडेंस में थे और उन्होंने पूरी निष्ठा से यह बात कही थी. जो बात उन्होंने कही थी, आज वही बात सच साबित हुई है. वह तो पहले दिन से सांसद जी कह रहे थे कि यह एक राजनीतिक साजिश है. इस साजिश में विरोधी दल शामिल थे और आज वही बात अदालत ने सच साबित कर दी है.

आरोप खारिज होने पर समर्थकों का बढ़ा उत्साह: आरोप एक भी साबित नहीं हुए और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया. लोग अपना-अपना आरोप साबित करने के लिए अलग-अलग तरीके से अपना खेल खेल रहे थे. इसके पीछे राजनीतिक दलों की मंशा थी और उस राजनीति में नेताजी को मोहरा बनाने का प्रयास किया गया. लेकिन आज वे पूरी तरह बेदाग बरी हो गए हैं.

1133 दिनों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फैसला: फैसला आ गया है और पब्लिक में यह स्पष्ट हो गया है कि नेताजी के ऊपर जो आरोप लगे थे, वे पूरी तरह गलत थे. बाकी नेताजी पहले भी राजनीति में थे, आज भी राजनीति में हैं और आगे भी राजनीति में सक्रिय रहेंगे. चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बृजभूषण सिंह बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे. नेताजी राजनीति से रिटायर नहीं हुए हैं और आज भी गोंडा तथा पूर्वांचल की राजनीति उनकी तरफ देखती है.

कैसरगंज और गोंडा में मिठाई बांटकर मनाई गई खुशियां: वहीं बहराइच के कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया. जिसके बाद आज उनके समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाईं. इस दौरान समर्थकों ने कहा कि यह जीत सत्य और न्याय की जीत है. न्यायपालिका पर उन्हें पहले भी पूरा भरोसा था और आज फैसला आने के बाद वह भरोसा और भी मजबूत हो गया है.

पानी टंकी चौराहा कार्यालय पर जमकर हुई आतिशबाजी: महिला पहलवानों द्वारा पूर्व सांसद पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट ने राहत दी है. आज जैसे ही शहर के पानी टंकी चौराहा स्थित गोनार्ड लॉन कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने पटाखे फोड़े. सांसद प्रतिनिधि सुनील सिंह ने कहा कि आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशियों भरा दिन है और किसी महापर्व से कम नहीं है. आज हमारे संरक्षक और आदर्श नेताजी को न्यायपालिका द्वारा बाइज्जत बरी किया गया है.

न्यायपालिका के प्रति जताया आभार और विश्वास: पहले भी हम लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते चले आए और आज न्यायपालिका का यह निर्णय बेहद स्वागत योग्य है. जिस प्रकार से नेताजी के व्यक्तित्व और चरित्र पर आरोप लगाए गए थे, ऐसे बेबुनियाद आरोपों को न्यायपालिका ने खारिज कर दिया है. इससे समाज और देश का न्याय प्रणाली पर भरोसा और बढ़ा है. इसीलिए आज हम सभी कार्यकर्ता और समर्थक बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें- महिला पहलवान यौन शोषण केस में 3 साल बाद बृजभूषण बरी; कुश्ती संघ की कुर्सी गंवाने से लेकर जानिए कब-कब क्या हुआ

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