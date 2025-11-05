ETV Bharat / state

गोंडा RPF की कस्टडी में युवक की मौत; परिजनों ने 2 इंस्पेक्टर, एक सिपाही पर लगाया हत्या का आरोप

RPF की कस्टडी में युवक की मौत के बाद गमजदा परिवार वाले. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोंडा: यूपी के गोंडा जिले में मोतीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत किनकी गांव के रहने वाले 35 वर्षीय संजय कुमार सोनकर की आरपीएफ की कस्टडी में मौत हो गई. आरपीएफ अभिरक्षा में युवक की मौत से नाराज परिजनों ने गोंडा मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में हंगामा काटा. परिजनों ने आरपीएफ के दो सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही पर मारपीट का आरोप भी लगाया है.

मोतीगंज रेलवे स्टेशन (Motiganj Railway Station) क्षेत्र अंतर्गत बरुवाचक के पास बीते 28 सितंबर को गोंडा से होकर के गुवाहाटी जा रही मालगाड़ी के एक बोगी से 6 टिना सरसों का तेल चोरी हुआ था. इस चोरी के मुकदमे को लेकर के गोंडा आरपीएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर करण सिंह यादव, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार और कांस्टेबल अमित कुमार ने संजय कुमार सोनकर को गिरफ्तार किया था.

अचानक उसकी तबीयत खराब होने पर आरपीएफ की टीम उसे गोंडा मेडिकल लेकर गई. जहां, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बिना परिजनों को सूचना दिए पुलिस कर्मियों ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया.