गोंडा RPF की कस्टडी में युवक की मौत; परिजनों ने 2 इंस्पेक्टर, एक सिपाही पर लगाया हत्या का आरोप

मालगाड़ी की बोगी से 6 टिन सरसों का तेल चोरी करने के आरोप में RPF ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था.

RPF की कस्टडी में युवक की मौत के बाद गमजदा परिवार वाले. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 2:34 PM IST

2 Min Read
गोंडा: यूपी के गोंडा जिले में मोतीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत किनकी गांव के रहने वाले 35 वर्षीय संजय कुमार सोनकर की आरपीएफ की कस्टडी में मौत हो गई. आरपीएफ अभिरक्षा में युवक की मौत से नाराज परिजनों ने गोंडा मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में हंगामा काटा. परिजनों ने आरपीएफ के दो सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही पर मारपीट का आरोप भी लगाया है.

मोतीगंज रेलवे स्टेशन (Motiganj Railway Station) क्षेत्र अंतर्गत बरुवाचक के पास बीते 28 सितंबर को गोंडा से होकर के गुवाहाटी जा रही मालगाड़ी के एक बोगी से 6 टिना सरसों का तेल चोरी हुआ था. इस चोरी के मुकदमे को लेकर के गोंडा आरपीएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर करण सिंह यादव, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार और कांस्टेबल अमित कुमार ने संजय कुमार सोनकर को गिरफ्तार किया था.

अचानक उसकी तबीयत खराब होने पर आरपीएफ की टीम उसे गोंडा मेडिकल लेकर गई. जहां, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बिना परिजनों को सूचना दिए पुलिस कर्मियों ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया.

अस्सिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ गोंडा महेंद्र प्रसाद दुबे ने बताया कि गोंडा आरपीएफ पर एक मामला पंजीकृत हुआ था. इसमें एक आरोपी था पवन, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था. इस मामले में संजय सोनकर नाम का युवक फरार चल रहा था, जिसकी मंगलवार को गिरफ्तारी की गई थी.

इस बीच उसकी तबीयत खराब हुई तो टीम उसे लेकर गोंडा जिला अस्पताल पहुंची. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पूरे मामले को लेकर के जांच कराई जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

GONDA RPF
GONDA NEWS
GONDA POLICE
STEALING MUSTARD OIL TINS
ACCUSED DIES IN RPF CUSTODY

