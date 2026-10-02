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गोंडा की 7 साल की अनामिका ने रचा इतिहास: हाथ में तिरंगा थामे 3:40 घंटे में पूरी की 30 किमी मैराथन

गोंडा: गोंडा जिले की रहने वाली कक्षा 2 की छात्रा अनामिका मिश्रा ने गांधी जयंती पर अपनी असाधारण प्रतिभा का लोहा मनवाया है. महज 7 वर्ष की नन्ही अनामिका ने 30 किलोमीटर लंबी मैराथन दौड़ को केवल 3 घंटे 40 मिनट में सफलतापूर्वक पूरा कर दिखाया. सुबह 6 बजे अपने प्राथमिक विद्यालय भीखमपुरवा इटियाथोक से सुरक्षा घेरे के साथ निकली अनामिका दौड़ते हुए गोंडा के गांधी पार्क पहुंची.

हाथ में तिरंगा थामे बिना रुके दौड़ती रही नन्ही एथलीट: अनामिका ने इस पूरी 30 किलोमीटर की मैराथन दौड़ के दौरान एक खास बात से सबका दिल जीत लिया. उसने पूरे रास्ते अपने दाहिने हाथ में राष्ट्रध्वज तिरंगा थाम रखा था और बिना हाथ बदले लगातार आगे बढ़ती रही. जैसे ही उसने दौड़ पूरी की, उसके पिता की आँखों से खुशी के आँसू छलक पड़े और उन्होंने गले लगाकर अपनी बिटिया को आशीर्वाद दिया. इस अद्भुत उपलब्धि के साथ नन्ही अनामिका ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया है.

डीआईजी और अधिकारियों ने किया सम्मानित: गांधी पार्क पहुंचने पर देवीपाटन मंडल के डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने नन्ही छात्रा का भव्य स्वागत किया. अधिकारियों ने अनामिका को माला पहनाकर उसकी इस शानदार सफलता के लिए बधाई दी. अपनी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए 7 वर्षीय अनामिका ने बताया कि उसकी प्रेरणा उसके पिता और दीदी हैं. उसने बड़े होकर ओलंपिक में मैराथन और वेटलिफ्टिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने का सपना देखा है.

एशियन गेम्स से तुलना कर अधिकारियों ने बढ़ाया हौसला: अनामिका के पिता और विद्यालय के प्रिंसिपल मनोज मिश्रा ने बताया कि वह पिछले चार सालों से लगातार कड़ी मेहनत कर रही थी. इससे पहले भी वह 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ने और 8 मिनट में 240 पुशअप्स लगाने का रिकॉर्ड बना चुकी है. डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला ने उसकी तुलना एशियन गेम्स के बड़े खिलाड़ियों से करते हुए कहा कि हमारी बेटियां आज किसी से पीछे नहीं हैं. अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने नन्ही एथलीट के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए हर संभव प्रोत्साहन देने का भरोसा दिलाया.

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