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गोंडा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 4 लोग नदी में डूबे; 1 की मौत, रेस्क्यू में जुटी SDRF व फ्लड पीएसी टीम

गोंडा ; प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

गोंडा : दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान जिले के अलग-अलग अलग थाना क्षेत्रों में 4 लोग नदी में डूब गए. इनमें एक की मौत हो गई है और अन्य 3 लोगों की तलाश में SDRF व फ्लड पीएसी टीम लगी हुई हैं.

जानकारी देते सीओ सदर अभिषेक दावाच्या. (Video Credit : ETV Bharat) पहली घटना; तरबगंज थाना क्षेत्र में प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक की मौत की सूचना है और दो लोग लापता बताए जा रहे हैं. भैरमपुर लक्ष्मणपुर सम्मय माता स्थान के घोघरा नाला में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा हुआ था. यहां तालाब में डूबने से भैरमपुर निवासी सुमित की मौत हो गई है. दो युवक अभिषेक व राम विलास लापता हैं.