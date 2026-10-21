गोंडा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 4 लोग नदी में डूबे; 1 की मौत, रेस्क्यू में जुटी SDRF व फ्लड पीएसी टीम
तरबगंज थाना क्षेत्र के भैरमपुर लक्ष्मणपुर घाट और धानेपुर थाना क्षेत्र में भैसहवा घाट पर हुई घटनाएं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 9:19 AM IST
गोंडा : दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान जिले के अलग-अलग अलग थाना क्षेत्रों में 4 लोग नदी में डूब गए. इनमें एक की मौत हो गई है और अन्य 3 लोगों की तलाश में SDRF व फ्लड पीएसी टीम लगी हुई हैं.
पहली घटना; तरबगंज थाना क्षेत्र में प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक की मौत की सूचना है और दो लोग लापता बताए जा रहे हैं. भैरमपुर लक्ष्मणपुर सम्मय माता स्थान के घोघरा नाला में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा हुआ था. यहां तालाब में डूबने से भैरमपुर निवासी सुमित की मौत हो गई है. दो युवक अभिषेक व राम विलास लापता हैं.
बताया गया कि प्रतिमा विसर्जन के लिए तरबगंज के लक्ष्मणपुर गांव में घाट के पास 5 युवक मूर्ति विसर्जन गए थे. यहां मंदिर के सामने एक पोखरा (तालाब) है. जहां बीच में गहराई थोड़ी अधिक है. इस दौरान तीन युवक डूबने लगे. शोर मचने पर घाट पर मौजूद लोगों ने सुमित प्रजापति (20) बचाने प्रयास किया, लेकिन उसकी अस्पताल में मौत हो गई. वहीं अभिषेक (18) और रामविलास प्रजापति (20) पाना में ओझल हो गए. सूचना पर पहुंची फ्लड PAC और SDRF टीम दोनों की तलाश में जुटी है.
दूसरी घटना धानेपुर थाना क्षेत्र में भैसहवा घाट पर हुई. यहां कुआनों नदी में विसर्जन के दौरान 50 वर्षीय तुलाराम शुक्ला डूब गए, तुलाराम अपने गांव की दुर्गा प्रतिमा के साथ विसर्जन करने के लिए पहुंचे थे. जहां पर विसर्जन के दौरान पैर फिसलने से नदी में डूब गए. जिनकी तलाश जारी है.
पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने बताया कि थाना तरबगंज के लक्ष्मणपुर गांव में घाट के पास पांच युवक मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचे थे. विसर्जन करते समय तीनों युवक पानी में डूबने लगे. एक युवक को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. दो अन्य युवकों के शवों को ढूंढा जा रहा है.
सीओ सदर अभिषेक दावाच्या ने बताया कि गोंडा के थाना धानेपुर एवं थाना तरबगंज क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवकों की डूबने की घटनाएं हुई हैं. थाना धानेपुर क्षेत्र के कुआनो नदी स्थित भैसहवा घाट पर मूर्ति विसर्जन के दौरान तुलाराम शुक्ला निवासी शिवबक्शपुरवा बिहुरी, थाना धानेपुर की डूब गए हैं. तलाश में गोताखोरों की टीम लगाई गई है.
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