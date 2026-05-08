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पुरुषों के लिए लाभदायक है गोंद कतीरा, कमजोरी दूर कर तुरंत देता है स्फूर्ति, लू से भी करता है बचाव

कुचामन सिटी: गोंद कतीरा एक प्राकृतिक गोंद है जिसे शरीर के लिए अमृत के समान माना जाता है. यह ट्रैगाकैंथ वृक्ष की शाखाओं से प्राप्त होता है. इसके औषधीय गुण इसे विशेष बनाते हैं. पानी में भिगोने पर गोंद कतीरा फूलकर धीरे-धीरे जेली जैसा हो जाता है. राजकीय आयुर्वेद चिकित्सक डॉ प्रशांत तिवाड़ी ने बताया कि आयुर्वेद में माना जाता है कि यह वात और पित्त दोषों को संतुलित करने, ऊर्जा बढ़ाने, शरीर को ठंडक पहुंचाने और पाचन क्रिया में सुधार करने में सहायक होता है.

गोंद कतीरा से लू से बचाव: डॉ प्रशांत के अनुसार गोंद कतीरा में फाइबर (पाचन के लिए उपयोगी), कार्बोहाइड्रेट (ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत), प्राकृतिक शर्करा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट तत्व व शीतलन गुण हैं. आयुर्वेद में गोंद कतीरा को इसकी ठंडी तासीर के लिए जाना जाता है. यह गर्मियों में लू से बचाने में बहुत प्रभावी है. इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो पेट की सेहत और कब्ज में फायदेमंद है. यह शरीर की कम‌जोरी और थकान दूर कर तुरंत स्फूर्ति प्रदान करता है. उपयोग के लिए, एक चम्मच गोंद कतीरा रातभर पानी में भिगो दें और सुबह इसे ठंडे दूध या शरबत में मिलाकर पिएं.

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पाचन शक्ति के लिए उपयोगी: डॉ तिवाड़ी ने बताया कि आयुर्वेद में गोंद कतीरा को शक्तिवर्धक और शीतलक पदार्थ माना जाता है. यह विशेष रूप से पित्त और वात दोषों को संतुलित करने में सहायक होता है. गोंद कतीरा वात असंतुलन के कारण होने वाले जोड़ों के दर्द, गैस, कब्ज और चिंता जैसी समस्याओं को संतुलित करने में मदद करता है और पाचन में सुधार करता है. इसमें पित्त की अधिकता के कारण होने वाली जलन, अत्यधिक प्यास, बेचैनी और एसिडिटी से राहत दिलाने में सहायक है. यह शरीर को शीतलता और संतुलन बनाए रखने में भी सहायक माना जाता है.