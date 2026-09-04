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गोमुख और केदारताल में दिखी छोटी झीलें, सामने आई एक्सक्लूसिव तस्वीरें, देखिए

गोमुख क्षेत्र में गंगा के उद्गम स्थल पर कई छोटी झीलें दिख रही हैं. केदारताल क्षेत्र में भी ग्लेशियर के आसपास जलभराव है.

GOMUKH AND KEDARTAL LAKES
गोमुख और केदारताल में दिखीं छोटी झीलें (फोटो सोर्स: गंगा विचार मंच)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 4, 2026 at 7:00 PM IST

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उत्तरकाशी: नेपाल और तिब्बत में हाल ही में सामने आई प्राकृतिक त्रासदी के बाद हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों और उनसे जुड़ी झीलों को लेकर चिंता बढ़ गई है. उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख क्षेत्र और केदारताल के आसपास ग्लेशियर पर बनी छोटी-छोटी जलराशियों ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों का ध्यान खींचा है. पर्यावरणविदों और गंगा संरक्षण से जुड़े संगठनों ने इन झीलों की नियमित निगरानी और इनके वैज्ञानिक अध्ययन की मांग उठाई है.

गोमुख क्षेत्र में गंगा के उद्गम स्थल के आसपास ग्लेशियर के मलबे के बीच कई छोटी झीलें दिखाई दे रही हैं. इसी तरह केदारताल क्षेत्र में भी ग्लेशियर के आसपास जलभराव की स्थिति बनी हुई है. ऊंचाई वाले इन इलाकों में पिछले कुछ समय से मौसम के बदलते स्वरूप को देखते हुए पर्यावरणविद इन झीलों को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत बता रहे हैं.

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गोमुख और केदारताल में दिखीं छोटी झीलें (फोटो सोर्स: गंगा विचार मंच)

गंगा विचार मंच के प्रांत संयोजक लोकेंद्र बिष्ट और हाल में गोमुख क्षेत्र से लौटे ग्राम प्रहरी प्रखर बिष्ट ने भी सरकार से इन झीलों का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन कराने की मांग की है. उन्होंने वहां की तस्वीरों को साझा किया है. तस्वीरों में छोटी झीलें नजर आ रही हैं. उनका कहना है कि फिलहाल झीलें छोटी हैं, लेकिन ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्र में इनके स्वरूप और जलस्तर में होने वाले बदलाव की नियमित जानकारी जरूरी है. संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार निगरानी व्यवस्था और अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में समय रहते जानकारी मिल सके.

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गोमुख और केदारताल में झीलें (फोटो सोर्स: गंगा विचार मंच)

पर्यावरणविद सुरेश भाई के अनुसार, गंगोत्री घाटी और इसके आसपास का हिमालयी क्षेत्र पहले से ही पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील हैं. उनका कहना है कि करीब चार से पांच हजार मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम के स्वरूप में बदलाव दिखाई दे रहा है. पहले इस ऊंचाई पर बारिश के बजाय बर्फबारी अधिक देखने को मिलती थी लेकिन अब कई बार बारिश होने लगी है. इसका असर ग्लेशियर और उसके मलबे के बीच बने जलभराव वाले क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है.

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गोमुख और केदारताल में दिखीं छोटी झीलें (फोटो सोर्स: गंगा विचार मंच)

पहले लंबे समय तक बर्फ जमी रहने के कारण ऐसे स्थानों पर पानी जमा होने की स्थिति सीमित रहती थी. अब तापमान और वर्षा के स्वरूप में बदलाव के चलते बर्फ की जगह बारिश होने से ग्लेशियर क्षेत्र में पानी का प्रवाह और जलभराव बढ़ने की आशंका रहती है. ऐसे में इन झीलों की स्थिति पर लगातार नजर रखना जरूरी है.
- सुरेश भाई, पर्यावरणविद -

वैज्ञानिक बोले- ज्यादातर झीलें अस्थायी: वैज्ञानिक इन छोटी झीलों को लेकर तत्काल बड़े खतरे की आशंका नहीं जता रहे हैं. वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक मनीष मेहता के अनुसार गोमुख और केदारताल क्षेत्र में दिखाई दे रही जलराशियां सुप्राग्लेशियर झीलें हैं. ऐसी झीलें ग्लेशियर के ऊपर या उसके आसपास बर्फ और मलबे के बीच पानी जमा होने से बनती हैं.

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गोमुख और केदारताल में दिखीं छोटी झीलें (फोटो सोर्स: गंगा विचार मंच)

वैज्ञानिकों के मुताबिक इनमें से अधिकांश झीलें अस्थायी प्रकृति की होती है. मौसम में बदलाव, पानी के निकास या ग्लेशियर की सतह में परिवर्तन के साथ इनका आकार घट-बढ़ सकता है. कई बार ये स्वयं समाप्त भी हो जाती हैं, इसलिए केवल इनके दिखाई देने से बड़े हिमनदीय झील विस्फोट या आपदा की आशंका मान लेना उचित नहीं है.

वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून की ओर से बताया गया है कि गंगोत्री ग्लेशियर क्षेत्र में देखी गई इन झीलों का आकार अपेक्षाकृत छोटा और पानी का वॉल्यूम कम है. इन छोटी झीलों में बड़ी मात्रा में पानी जमा करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वर्तमान में जो भी साक्ष्य हैं उनको देखते हुए यह पाया गया है कि इन छोटी सुप्राग्लेशियल झीलों से अचानक बड़े पैमाने पर बाढ़ या GLOF (ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड) जैसा कोई खतरा नहीं है.

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गोमुख और केदारताल में दिखीं छोटी झीलें (फोटो सोर्स: गंगा विचार मंच)

फिर भी विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों के बीच इस बात पर सहमति है कि हिमालय के बदलते मौसम और ग्लेशियरों में हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए ऐसे जलभराव वाले क्षेत्रों की निगरानी महत्वपूर्ण है. खासकर दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नियमित वैज्ञानिक निरीक्षण से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी झील का आकार, जलस्तर या निकासी व्यवस्था असामान्य रूप से बदल तो नहीं रही है.

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