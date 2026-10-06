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इकाना स्टेडियम तक पहुंचा बाढ़ का पानी; आज ही T-20 में भारत-वेस्टइंडीज का मैच, जानिए-ETV भारत के रियलिटी चेक में क्या मिला

लखनऊ: राजधानी में इस समय बाढ़ के हालात हैं. फैजुल्लागंज सहित कई इलाकों में परेशानी बढ़ गई है. वहीं आज इकाना स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच T-20 मैच भी खेला जाना है. इकाना स्टेडियम गोमती नदी के बिल्कुल किनारे स्थित है. इस समय गोमती का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा. ऐसे में सोशल मीडिया पर इकाना स्टेडियम के आसपास जलभराव को लेकर लगातार कमेंट और पोस्ट किए जा रहे हैं. लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या इन हालात के बीच इकाना स्टेडियम में मैच हो पाएगा या नहीं? इसी को लेकर ETV भारत ने इकाना स्टेडियम पहुंचकर रियलिटी चेक किया.

एक दिन पहले सोमवार को इकाना स्टेडियम के पास शहीद पथ के नीचे बने अंडरपास में पानी भर गया था. इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं. इसी के बाद लोगों के बीच यह चर्चा होने लगी कि अगर अंडरपास में पानी भरा है तो स्टेडियम तक पहुंचने में भी परेशानी हो सकती है. हालांकि रात में ही नगर निगम की टीम ने अंडरपास से पानी बाहर निकाल दिया. ETV भारत के रियलिटी चेक में अंडरपास में पानी देखने को नहीं मिला।

ईटीवी भारत की टीम ने जब इकाना के आसपास जायजा लिया तो तस्वीर साफ हुई. स्टेडियम के पास जलभराव तो है, लेकिन नौबत ऐसी नहीं है कि मैच न हो. हालांकि, गोमती नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर थोड़ी चुनौती जरूर बना है.

जानिए इकाना स्टेडियम के बारे में (Photo Credit; ETV Bharat)

जब टीम इकाना स्टेडियम के सामने पहुंची तो वहां की सड़कों पर भी जलभराव नहीं मिला. सड़कें साफ थीं और ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, जिससे मैच देखने आने वाले लोगों की आवाजाही प्रभावित हो. लेकिन जब हम स्टेडियम के गोमती नदी की तरफ वाले हिस्से की ओर गए तो वहां स्थिति थोड़ी अलग देखने को मिली. गोमती नदी इस समय उफान पर है. नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से इकाना स्टेडियम की गोमती नदी की तरफ बनी बाउंड्री वॉल से पानी रिसकर अंदर की तरफ पहुंच रहा था. इस पानी को रोकने के लिए बाउंड्री के पास मिट्टी डालकर पटाई की जा रही थी. मौके पर पानी को स्टेडियम परिसर की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए इंतजाम किए जा रहे थे.

सीरीज के बारे में जानिए (Photo Credit; ETV Bharat)

इसी तरह इकाना स्टेडियम से पानी की निकासी के लिए जो नाला बनाया गया है, उसे भी फिलहाल बंद करना पड़ा है. गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने बैक फ्लो की स्थिति बन रही थी. ऐसे में नाले को मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है, ताकि नदी का पानी स्टेडियम परिसर में न पहुंच सके. पानी सड़कों पर न आए और स्टेडियम की तरफ पानी का दबाव न बढ़े, इसके लिए भी मिट्टी डालकर पटाई की गई है. समय रहते नाले को बंद करने और बाउंड्री के पास मिट्टी डालकर पानी को रोकने के इंतजाम किए गए हैं.

इकाना में हुए प्रमुख मैच (Photo Credit; ETV Bharat)

यही वजह है कि फिलहाल इकाना स्टेडियम के सामने या स्टेडियम तक पहुंचने वाले रास्ते में जलभराव जैसी स्थिति नहीं है. ऐसे में आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला T20 मुकाबला अपने निर्धारित समय पर कराया जा सकता है.

स्टेडियम की बाउंड्री के पास का हाल. (Photo Credit; ETV Bharat)

मैच को लेकर हमने लखनऊ के डीएम विशाख जी अय्यर से भी बात की. उन्होंने बताया कि इकाना स्टेडियम के पास अंडरपास में पानी भरा था, जिसे नगर निगम की टीम ने बाहर निकाल दिया है. उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिसमें मैच नहीं कराया जा सके. मैच अपने निर्धारित समय पर ही कराया जाएगा.

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