ETV Bharat / state

क्या गोमती नदी को प्रदूषण-अतिक्रमण के अभिशाप से मिलेगी मुक्ति? जानिए उद्गम से लेकर गंगा में मिलने तक का इतिहास

हटेगा अतिक्रमण, निकलेगा सिल्टः प्रदेश के जल शक्ति मंत्री का कहना है कि इस बार का अभियान लगभग 1000 किलोमीटर तक नदी को बदलकर रख देगा. जिसमें नदी किनारे से अतिक्रमण हटाना, नालों को सीधे नदी में गिरने से रोकना, नदी की सिल्ट निकालना और इनमें सबसे बड़ा काम घाट की गंदगी हटाना और उनका सौंदर्य करण शामिल है. इसके अलावा कुकरेल जैसी सहायक नदियों को भी स्वच्छ किया जाएगा ताकि गोमती किसी एंगल से गंदी ना हो सके.

2020 में बना गोमती एक्शन प्लानः उल्लेखनीय है कि 2020 में 'गोमती एक्शन प्लान' लाया गया, जिसमें औद्योगिक कचरे पर नियंत्रण और पौधरोपण हुआ. पहले की कमियों जैसे नालों का अनुपचारित पानी और अवैध अतिक्रमण को देखते हुए अब यह नया मिशन पूरे प्रवाह पर केंद्रित है, जो पुराने प्रयासों को मजबूत आधार देगा. 1984 से गोमती को स्वच्छ करने के प्रयास किया जा रहे हैं, जिसमें गोमती एक्शन प्लान के बाद में अखिलेश यादव की सरकार में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट पर काम हुआ था. लगभग 10000 करोड़ रुपए गोमती पर खर्च किए जा चुके हैं. लखनऊ में 17 किमी चैनलाइजेशन, डायाफ्राम वॉल, पार्क, साइकिल ट्रैक, योग क्षेत्र, म्यूजिकल फाउंटेन, एम्फीथिएटर बना है. पीलीभीत से उद्गम स्थल से लेकर वाराणसी तक यात्राएं भी आयोजित की गई, इसके बावजूद गोमती को स्वच्छ नहीं किया जा सका.

2017 में शुरू हुआ था गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंटः उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि जनवरी में बनी टास्क फोर्स (सिंचाई, जल निगम, प्रदूषण बोर्ड) इसका आधार बनेगी. 2026 तक गोमती को निर्मल बनाकर जैव-विविधता संरक्षित की जाएगी, जिससे लाखों लोग लाभान्वित होंगे, पर्यटन बढ़ेगा और आस्था मजबूत होगी. समाज की भागीदारी से यह मिशन जन-आंदोलन बनेगा. पुराने अभियानों की पृष्ठभूमि गोमती को स्वच्छ बनाने के प्रयास नए नहीं हैं. 2017 में योगी सरकार ने 'गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट' पर नए सिरे से काम शुरू किया था. जिसमें लखनऊ में घाटों की सफाई और सुंदरीकरण पर फोकस था. नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 2014 से गोमती की सहायक नदी के रूप में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) लगाए गए, लेकिन प्रदूषण पूरी तरह नहीं रुका.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर गोमती नदी अब प्रदूषण से मुक्ति पाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'स्वच्छ, अविरल और निर्मल गोमती' के संकल्प के साथ 'गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन' की घोषणा की है. यह अभियान पीलीभीत से बनारस तक नदी के पूरे 960 किमी प्रवाह को कवर करेगा. इसमें प्रदूषण रोकना, नालों का पानी सीधे नदी में न गिरने देना, अवैध बस्तियों पर कार्रवाई, वेटलैंड विकास (जैसे इकाना और साजन झील), घाटों का सुंदरीकरण और जन-आंदोलन शामिल हैं.

गोमती नदी की वर्तमान स्थिति. (ETV Bharat GFX)

अतिक्रमण हटाना बड़ी चुनौतीः पूर्व सीनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, मेंबर,ड्राफ्टिंग कमेटी, राज्य जल नीति, उत्तर प्रदेश एवं फाउंडर -संयोजक, ग्राउंड वॉटर एक्शन ग्रुप आरएस सिन्हा का कहना है कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का या प्रयास सराहनीय है. इसमें नदी किनारे अतिक्रमण हटाना एक बड़ी चुनौती होगी. सभी वर्गों का इसमें सहयोग आवश्यक होगा. दूसरी ओर गोमती पुनर्जीवन कार्यकर्ता रिद्धि किशोर गौड़ ने बताया कि गोमती का सिल्ट निकाला जाना बहुत जरूरी. बिना सिल्ट निकले गोमती स्वच्छ नहीं होगी.

गोमती नदी का पुनर्जीवन मिशन. (Jal Shakti Department Uttar Pradesh)

गोमती नदी का क्या है इतिहास?

पुराणों के अनुसार ऋषि गोमती की पुत्री माना जाता है. इंद्र देव को अहिल्या से मिले श्राप के बाद इंद्र द्वारा गोमती नदी के तटों पर ही पश्चाताप किया गया था. इंद्र ने 1001 शिवलिंग गोमती के किनारों पर ही निर्मित किये थे, जिस कारण आज गोमती तटों पर शिव मन्दिर बहुतायत मिलते हैं. शिव पुराण में गोमती को आदेश दिया गया है कि वह मां बनकर सबका लालन पालन करें. ऋग्वेद के अष्टम एवं दशम मंडल में गोमती के सदानीरा स्वरुप का उल्लेख मिलता है. मान्यता है कि मनु-सतरूपा ने इसी नदी के किनारे यज्ञ किया था. इसी नदी के किनारे नैमिषारण्य में 33 करोड़ देवी-देवताओं ने तपस्या की थी.

कैथी में गंगा में शामिल हो जाती है गोमतीः हिमालय में बर्फ पिघलने से बनी नदियों के विपरीत गोमती हिमालय की तलहटी में ही जन्म लेती है और प्रदेश से बहते हुए गंगा में समा जाती है. लगभग 960 किमी के अपने सफर में कईं सहायक नदियों द्वारा जल प्राप्त करते हुए गोमती अंततः वाराणसी से 27 किमी की दूरी पर स्थित सैदपुर में कैथी नामक स्थान पर गंगा की गोद में विलीन हो जाती है. गोमती की इस यात्रा में उत्तर प्रदेश के 15 शहर सम्मिलित होते है, जिनके किनारों को गोमती सदियों से सींच कर पोषित कर रही है.

पहले घूमती नदी नाम थाः गोमती ने आदिकाल देखा, इतिहास देखा. अंग्रेज शायद इसको देख कर टेम्स की याद पूरी कर लेते थे. इसीलिये अवध की राजधानी लखनऊ में आधिपत्य के बाद गोमती किनारे अपने विराट भवन बनाए. क्लौड मार्टिन ने तो अपना निवास छत्तर मंजिल ऐसा बनाया कि गर्मी से बचने के लिए उसका एक निजी कक्ष गोमती की तलहटी में था. गोमती नदी कहीं भी सीधी नहीं बहती है. घूमती हुई बहने के कारण पहले इसका नाम घूमती नदी था, जो गोमती नदी के रूप में जानी जाने लगी.

गोमत ताल से निकली गोमती नदीः भारत सरकार के Central Water Commission वेबसाइट के अनुसार, गोमती नदी पीलीभीत में गोमत ताल से निकलती है, जिसे माधोटांडा में 'फुलहर झील' भी कहा जाता है. यह नदी दक्षिण-पूर्व दिशा में 940 किमी की दूरी तय करने के बाद वाराणसी की सीमा (61 मीटर की ऊंचाई पर) कैथी, जिला-गाजीपुर में गंगा नदी से मिलने से पहले सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर और जौनपुर जिलों से होकर दक्षिण की ओर एक कटी हुई घाटी से होकर बहती है. गोमती नदी की विभिन्न सहायक नदियाँ गचाई, सई, जोमकाई, बरना, चूहा, सरयू, गिरि, कल्याणी और कठना हैं.

गोमती नदी की स्थितिः Central Water Commission वेबसाइट के अनुसार, गोमती नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 29,865 वर्ग किमी है. गोमती का अधिकांश सतह क्षेत्र आम तौर पर समतल है, जिसका ढलान दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर है और औसत समुद्र तल से ऊंचाई 200 मीटर से 62 मीटर तक है। उद्गम से लगभग 450 किमी तक, ऊंचाई में अंतर लगभग 100 मीटर है और शेष 500 किमी तक, ऊंचाई में अंतर 25 मीटर है.

नदी के तट पर चार शहरी बस्तियांः नदी की विशेषता बारहमासी है. मानसून भारी वर्षा के कारण नदी में कई गुना वृद्धि होती है. नदी में पूरे वर्ष सुस्त प्रवाह की विशेषता होती है. सई नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जिसका जल निकासी क्षेत्र 12,900 वर्ग किमी है, जो गोमती के कुल जलग्रहण क्षेत्र का लगभग 43% है. सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर नदी के तट पर स्थित चार प्रमुख शहरी बस्तियां हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार, गोमती के किनारे बसने वालों की कुल जनसंख्या 277.15 लाख है, जिसमें से 51.27 लाख (18.5%) शहरी और 225.89 लाख (81.5%) ग्रामीण है. कुल जनसंख्या में से 51.7% पुरुष और 48.3% महिलाएं हैं.



