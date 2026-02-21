गोमती पुनरुद्धार की ऐतिहासिक पहल, ‘क्लीन गोमती 2026’ से तय होगा स्वच्छ और अविरल भविष्य
कार्यशाला के जरिए गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ, सतत और जीवनदायिनी स्वरूप में पुनर्स्थापित करने हेतु एक समग्र, वैज्ञानिक, व्यावहारिक-दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना रहा.
Published : February 21, 2026 at 10:23 AM IST
लखनऊ: राज्य परिवर्तन आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में राज्यस्तरीय कार्यशाला “Revitalizing the Lifeline: Clean Gomti 2026” का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला का उद्देश्य गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ, सतत और जीवनदायिनी स्वरूप में पुनर्स्थापित करने हेतु एक समग्र, वैज्ञानिक, व्यावहारिक और दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना रहा.
कार्यशाला में नीति निर्माण, वित्तीय रणनीति, तकनीकी समाधान, संस्थागत ढांचा, संचालन प्रणाली और नागरिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन मंथन हुआ. इसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि, शिक्षाविद, पर्यावरणविद, सामाजिक संगठन और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी की.
परिवर्तन आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि गोमती नदी उत्तर प्रदेश की जीवनरेखा है और इसके संरक्षण व पुनरुद्धार के लिए एक समग्र, वैज्ञानिक तथा दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत आवश्यक है.
उन्होंने कहा कि गोमती के प्रदूषण की समस्या केवल पर्यावरण से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि यह जनस्वास्थ्य, आजीविका, जैव विविधता और भावी पीढ़ियों के भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है.
कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि लखनऊ महानगर क्षेत्र में गोमती प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वर्षा जल नालियों में लगातार मिश्रित होता सीवेज है, जो बिना उपचार के सीधे नदी में प्रवाहित हो रहा है. इसके चलते जल गुणवत्ता में गंभीर गिरावट आई है, जिससे जलीय जीवन, मानव स्वास्थ्य और नदी की स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद एवं प्रख्यात पर्यावरणविद् संत बलबीर सिंह सीचेवाल, ‘वाटरमैन ऑफ इंडिया’ के रूप में विख्यात तरुण भारत संघ के संस्थापक राजेन्द्र सिंह तथा भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने नदी संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताते हुए इसे जनआंदोलन का स्वरूप देने पर बल दिया.
कार्यशाला में वित्तीय सत्र में गोमती पुनरुद्धार परियोजना के लिए आवश्यक संसाधनों के आकलन और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता पर व्यापक चर्चा हुई. राज्य बजट, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों, निजी निवेश, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से संसाधन जुटाने की संभावनाओं पर गंभीर विचार-विमर्श किया गया.
तकनीकी समाधान से संबंधित सत्र में अपशिष्ट जल को एक देयता नहीं, बल्कि आर्थिक संसाधन के रूप में विकसित करने की अवधारणा पर व्यापक सहमति बनी. विशेषज्ञों ने कहा कि आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट तकनीकों और जल पुनर्चक्रण प्रणालियों के माध्यम से अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग कर जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
नागरिक समाज की भूमिका पर केंद्रित सत्र में यह स्पष्ट किया गया कि बिना जनसहभागिता के कोई भी नदी पुनरुद्धार अभियान सफल नहीं हो सकता. सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन (SBCC) के माध्यम से लोगों की सोच और व्यवहार में परिवर्तन लाने, स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा देने की बात कही गई.
