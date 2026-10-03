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गोमती उफनाई, लखनऊ के फैजुल्लागंज में बाढ़ का क़हर, जानें ज़मीनी हकीकत

फैजुल्लागंज की कॉलोनियों, गलियों और घरों में बाढ़ के क़हर पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में प्रशांत मिश्र की ग्राउंड रिपोर्ट...

LUCKNOW FLOOD
गोमती उफनाने से लखनऊ के फैजुल्लागंज में बाढ़ का क़हर. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 5:24 PM IST

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Updated : October 3, 2026 at 5:33 PM IST

8 Min Read
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लखनऊ: राजधानी लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से फैजुल्लागंज और आसपास के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या छठे दिन भी बनी हुई है. गुरुवार को पानी कुछ कम होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन इसके बाद गोमती का जलस्तर फिर बढ़ गया है. शनिवार को कई कॉलोनियों की गलियों और घरों में दोबारा पानी पहुंच गया. हालात यह हैं कि लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है.

यहां सबसे ज्यादा समस्या

फैजुल्लागंज के मिल्लत नगर, जैनब मस्जिद क्षेत्र, राम विहार कॉलोनी, मामा कॉलोनी, दाऊदनगर, चौबे की डेयरी, लौहरामऊ और आसपास की कीलोनियों में जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं. कई गलियों में घुटनों तक पानी भरा है, जबकि कुछ निचले इलाकों में पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है और पानी कंधों तक पहुंच गया है. 500 से ज्यादा परिवार इस समस्या से प्रभावित है. स्थानीय लोगों के मुताबिक कई परिवार पिछले कई दिनों से इसी हालात में रह रहे हैं.

गोमती उफनाने से लखनऊ के फैजुल्लागंज में बाढ़ का क़हर. (ईटीवी भारत)

घरों में पानी, बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा

जलभराव के कारण सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को हो रही है. कई परिवार घरों में फंसे हुए हैं. जरूरी सामान लेने के लिए भी बाहर निकलना मुश्किल है. कुछ परिवार अपना घर खाली करके रिश्तेदारों और सुरक्षित स्थानों की ओर जा चुके हैं या जा रहे हैं.

कौशल्या देवी ने बताया कि घर के आसपास पानी भरा होने से खाने-पीने की दिक्कत हो रही है. घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. रोजमर्रा की जरूरत का सामान लाने के लिए भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है.

ममता मिश्रा ने बताया कि कई दिनों से हालात खराब हैं. पानी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है. अब मजबूरी में घर खाली करके सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों और परिवार की सुरक्षा सबसे जरूरी है.

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लखनऊ के फैजुल्लागंज में छठे दिन भी पानी का कहर. (ईटीवी भारत)

देवेश ने बताया कि इलाके में काफी दिनों से जलभराव की समस्या बनी हुई है. परिवार कई दिनों से इसी परेशानी में फंसा हुआ है. पानी इतना ज्यादा है कि पैदल निकलना मुश्किल है. नाव की मदद से ही लोग बाहर जा पा रहे हैं.

स्थानीय लोगों के मुताबिक कई परिवार लगातार पानी के बीच फंसे हुए हैं. राहत और बचाव के लिए लगाई गई नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है. जरूरत का सामान भी कई जगह नावों के जरिए पहुंचाया जा रहा है.

हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में जो तस्वीर सामने आई है, वह डराने वाली है. बड़ी संख्या में लोग जलभराव की वजह से अपने घरों से पलायन कर दूसरे स्थानों पर जा चुके हैं.

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लखनऊ के फैजुल्लागंज में छठे दिन भी पानी का कहर. (ईटीवी भारत)

वहीं, जो लोग अभी भी घरों में रुके हुए हैं, उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. भले ही क्षेत्रीय नेताओं और जिला प्रशासन की ओर से राहत के तमाम दावे किए जा रहे हों, लेकिन जमीन पर लोगों की जरूरत के हिसाब से सुविधाएं पर्याप्त नजर नहीं आ रही हैं.

ईटीवी भारत की टीम ने जब प्रभावित इलाकों में पहुंच कर लोगों से बात की तो घरों में फंसे लोगों ने बताया कि उन्हें खाने-पीने के साथ सबसे ज्यादा परेशानी पीने के पानी को लेकर हो रही है. कई परिवारों तक पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे जलभराव के बीच उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

बिजली ठप होने से भी बढ़ी परेशानी

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लखनऊ के फैजुल्लागंज में छठे दिन भी पानी का कहर. (ईटीवी भारत)

जलभराव वाले इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से बिजली की आपूर्ति बंद किए जाने से भी लोगों की परेशानी बढ़ गई है. बिजली नहीं होने के कारण घरों में पानी की मोटर नहीं चल पा रही है. ऐसे में पीने के पानी की समस्या भी सामने आ रही है. जिन परिवारों के घरों में पानी अंदर तक पहुंच गया है, उनके सामने सामान सुरक्षित रखने और रात गुजारने की भी चुनौती बनी हुई है. लोगों का कहना है कि पानी लगातार कई दिनों तक जमा रहने से घरों में सीलन और गंदगी बढ़ रही है. बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है. लोगों को डर है कि लंबे समय तक गंदा पानी जमा रहने से बीमारी फैल सकती है.

ममता मिश्रा ने बताया, बिंदु बोरा ने बांटी राहत सामग्री

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लखनऊ के फैजुल्लागंज में छठे दिन भी पानी का कहर. (ईटीवी भारत)

ममता मिश्रा ने बताया कि जलभराव के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है. उन्होंने बताया कि बिंदु बोरा की ओर से शुक्रवार को प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरित की गई थी. घर-घर जाकर खाद्य सामग्री और पानी की बोतलें दी गई थीं. इससे उन परिवारों को थोड़ी मदद मिली, जिन्हें पानी भरे होने के कारण घर से निकल कर सामान खरीदना मुश्किल हो रहा था. ममता मिश्रा ने बताया कि इलाके में कई परिवार ऐसे हैं, जो अभी भी घरों में फंसे हुए हैं. लोगों को लगातार राहत और खाने-पीने के सामान की जरूरत है.

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लखनऊ के फैजुल्लागंज में छठे दिन भी पानी का कहर. (ईटीवी भारत)

कई परिवार कर चुके हैं पलायन

फैजुल्लागंज के प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में परिवार अपने घर खाली कर चुके हैं. कुछ लोग रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं तो कुछ परिवार सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं. हालांकि कई लोग अपना घर और सामान छोड़ने को तैयार नहीं हैं. उनका कहना है कि घर खाली करने के बाद सामान की सुरक्षा की चिंता है. जिन घरों में पानी ज्यादा है, वहां रहने वाले लोग बच्चों और जरूरी सामान को लेकर सुरक्षित जगह पहुंच रहे हैं.

राहत और बचाव के लिए नावें लगाई गईं

प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है. लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नावें लगाई गई हैं. प्रशासन के मुताबिक तीन दर्जन से ज्यादा नावें प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही हैं और जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त नावें भी लगाने के निर्देश दिए गए हैं.

नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के साथ-साथ खाने-पीने का सामान और पीने का पानी भी पहुंचाया जा रहा है. प्रशासन की ओर से राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां प्रभावित परिवारों के ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था की गई है.

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लखनऊ के फैजुल्लागंज में छठे दिन भी पानी का कहर. (ईटीवी भारत)

स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी तैनात

लंबे समय से पानी जमा होने के कारण बीमारी फैलने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही हैं. नगर निगम की ओर से फॉगिंग और कीटनाशक का छिड़काव कराया जा रहा है. लोगों को दवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं.

प्रशासन की ओर से बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है.

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लखनऊ के फैजुल्लागंज में छठे दिन भी पानी का कहर. (ईटीवी भारत)

24 घंटे अहम, एक सप्ताह में सामान्य होने की उम्मीद

फैजुल्लागंज और बीकेटी के जलभराव को लेकर जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने बताया कि फिलहाल अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण हैं. गोमती का जलस्तर अभी बढ़ सकता है. इसके बाद जलस्तर कम होने की संभावना है. उन्होंने बताया कि पानी का स्तर कम होने के बाद भी इलाके को पूरी तरह सामान्य होने में करीब एक सप्ताह का समय लग सकता है.

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लखनऊ के फैजुल्लागंज में छठे दिन भी पानी का कहर. (ईटीवी भारत)

प्रशासन का कहना है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, खाने-पीने का सामान उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

स्थायी समाधान के लिए बंधे की तैयारी

फैजुल्लागंज में हर साल सामने आने वाली जलभराव की समस्या को देखते हुए स्थायी समाधान की भी तैयारी चल रही है. लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से गोमती आईआईएम रोड से पक्का पुल तक बंधा बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.

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लखनऊ के फैजुल्लागंज में छठे दिन भी पानी का कहर. (ईटीवी भारत)

नाव चलाकर लोगों को पहुंचा रहे सुरक्षित स्थान

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में जहां जलभराव से प्रभावित लोगों की दर्दनाक तस्वीरें सामने आईं, वहीं इस मुश्किल वक्त में इंसानियत का चेहरा भी देखने को मिला. हमारी मुलाकात दाऊदनगर के रहने वाले गणेश से हुई. गणेश ने बताया कि जब उन्हें जलभराव की समस्या की जानकारी मिली तो वह लोगों की मदद के लिए पहुंच गए. उन्हें नाव चलाना आता है, इसलिए वह प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई नाव चला रहे हैं.

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लखनऊ के फैजुल्लागंज में छठे दिन भी पानी का कहर. (ईटीवी भारत)

गणेश का कहना है कि वह इसके लिए किसी तरह का लाभ नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपनी इच्छा से श्रमदान कर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं. उनका कहना है कि जलभराव के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सबसे बड़ी समस्या खाने और पीने के पानी की है. कई परिवारों तक पर्याप्त मात्रा में खाना और पानी नहीं पहुंच पा रहा है. ऐसे में गणेश लगातार नाव चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं.

Last Updated : October 3, 2026 at 5:33 PM IST

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