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13 साल की बेटी का सिर काटा, धड़ को बॉक्स में, दोनों हाथ और पैर को बैग में रखा...पिता गिरफ्तार, लखनऊ में ट्रेन में मिली थी सिरकटी लाश

जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार किया ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 13 साल की नाबालिग किशोरी की सिर कटी लाश मिलने की घटना का जीआरपी ने खुलासा कर दिया है. किशोरी के पिता, फुफा और बुआ को हत्या करने और हत्या में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है. यह पूरा मामला ऑनर किलिंग का है. गुरुवार को जीआरपी एसपी रोहित मिश्रा ने बताया, किशोरी के कटे हुए सिर की तलाश की जा रही है. जीआरपी की एक टीम बिहार के पास सिर की तलाश में जुटी है. बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर पिता ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था. 17 मई को ट्रेन में मिली थी लाश : जीआरपी एसपी रोहित मिश्रा ने बताया, 17 मई को छपरा से गोमती नगर वाया गोरखपुर चलने वाली ट्रेन में कोच संख्या S 1 में एक लावारिस बॉक्स और एक बैग मिला था. बैग बॉक्स के ऊपर रखा था. सूचना पर जीआरपी गोमती नगर चौकी और चारबाग की टीम गई आईजी भी पहुंचे थे. बॉक्स में एक किशोरी का शव पॉलिथीन में लपेटकर बोरे में भरकर पैक किया गया था. बैग खोला गया तो किशोरी के हाथ और पैर काट कर अलग से रखे गए थे. घटना की छानबीन के लिए पुलिस महानिदेशक रेलवे और पुलिस महानिदेशक रेलवे के निर्देश पर तीन टीम गठित की गई थी. तीन टीमें कर रही थीं छानबीन : एक सर्विलांस टीम, एक सीसीटीवी टीम और जीआरपी चारबाग को जांच सौंपी गई थी. तीनों टीमें साथ में काम कर रही थीं. सबसे पहले टीमें छपरा गई. वहां पर सीसीटीवी खंगालने शुरू किए. ट्रेन में जो यात्री सफर कर रहे थे, टीटीई और अटेंडेंट से पूछताछ की गई. छानबीन के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें दो पुरुष और एक महिला इस बॉक्स को और बैग को रखते हुए दिखाई दिए. उनके फोटो को डेवलप करके टाइमिंग देखी गई तो वह टाइमिंग तमकुही स्टेशन पर ट्रेन रुकने की थी. इसके बाद जीआरपी ने जाकर छानबीन करने का प्रयास किया. कुशीनगर के लोगों ने की पहचान : स्थानीय पुलिस से संपर्क किया गया. कुशीनगर पुलिस ने सहयोग किया. छानबीन के दौरान यहां पर एक व्यक्ति की पहचान कस्बे के लोगों ने ही कर दी थी. गांव के रहने वाले जगन अंसारी के रूप में पहचान हुई है. जगन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि शव उसकी पुत्री का है.