13 साल की बेटी का सिर काटा, धड़ को बॉक्स में, दोनों हाथ और पैर को बैग में रखा...पिता गिरफ्तार, लखनऊ में ट्रेन में मिली थी सिरकटी लाश
पूरा मामला ऑनर किलिंग का निकला है. मामले में किशोरी के फुफा और बुआ को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 5:41 PM IST
लखनऊ : छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 13 साल की नाबालिग किशोरी की सिर कटी लाश मिलने की घटना का जीआरपी ने खुलासा कर दिया है. किशोरी के पिता, फुफा और बुआ को हत्या करने और हत्या में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है. यह पूरा मामला ऑनर किलिंग का है.
गुरुवार को जीआरपी एसपी रोहित मिश्रा ने बताया, किशोरी के कटे हुए सिर की तलाश की जा रही है. जीआरपी की एक टीम बिहार के पास सिर की तलाश में जुटी है. बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर पिता ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था.
17 मई को ट्रेन में मिली थी लाश : जीआरपी एसपी रोहित मिश्रा ने बताया, 17 मई को छपरा से गोमती नगर वाया गोरखपुर चलने वाली ट्रेन में कोच संख्या S 1 में एक लावारिस बॉक्स और एक बैग मिला था. बैग बॉक्स के ऊपर रखा था. सूचना पर जीआरपी गोमती नगर चौकी और चारबाग की टीम गई आईजी भी पहुंचे थे.
बॉक्स में एक किशोरी का शव पॉलिथीन में लपेटकर बोरे में भरकर पैक किया गया था. बैग खोला गया तो किशोरी के हाथ और पैर काट कर अलग से रखे गए थे. घटना की छानबीन के लिए पुलिस महानिदेशक रेलवे और पुलिस महानिदेशक रेलवे के निर्देश पर तीन टीम गठित की गई थी.
तीन टीमें कर रही थीं छानबीन : एक सर्विलांस टीम, एक सीसीटीवी टीम और जीआरपी चारबाग को जांच सौंपी गई थी. तीनों टीमें साथ में काम कर रही थीं. सबसे पहले टीमें छपरा गई. वहां पर सीसीटीवी खंगालने शुरू किए. ट्रेन में जो यात्री सफर कर रहे थे, टीटीई और अटेंडेंट से पूछताछ की गई.
छानबीन के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें दो पुरुष और एक महिला इस बॉक्स को और बैग को रखते हुए दिखाई दिए. उनके फोटो को डेवलप करके टाइमिंग देखी गई तो वह टाइमिंग तमकुही स्टेशन पर ट्रेन रुकने की थी. इसके बाद जीआरपी ने जाकर छानबीन करने का प्रयास किया.
कुशीनगर के लोगों ने की पहचान : स्थानीय पुलिस से संपर्क किया गया. कुशीनगर पुलिस ने सहयोग किया. छानबीन के दौरान यहां पर एक व्यक्ति की पहचान कस्बे के लोगों ने ही कर दी थी. गांव के रहने वाले जगन अंसारी के रूप में पहचान हुई है. जगन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि शव उसकी पुत्री का है.
पिता जगन ने बताया, उसने ही बेटी को मारकर काट दिया और बॉक्स में पैक कर दिया. साथ में जो महिला और पुरुष थे वह उसके बहन और बहनोई थे जिनको साथ लेकर गया था. अभियुक्त ने बताया है कि वह एक लड़के से बात करती थी. बात करने का विरोध किया था. जब वह नहीं मानी तो नाराज होकर हत्या कर दी. शव को गड़ासे से टुकड़ों में काटने के बाद धड़ को बॉक्स और दोनों हाथ-दोनों पैर बैग में पैक कर दिया.
गड़ासे से काटा था : पूछताछ में आरोपी पिता ने बताया, ई-रिक्शा से बैग और बॉक्स लेकर तमकुही स्टेशन गया. ट्रेन में बैग और बॉक्स रखकर उतर गया. अभियुक्त ने बताया कि उसके दो और छोटे लड़के हैं. वह उस समय मौजूद नहीं थे. पत्नी मायके गई हुई थी. हत्या में इस्तेमार गड़ासे को भी बरामद कर लिया गया है. गड़ासा कहीं से खरीदा नहीं था, आरोपी के पास पहले से ही मौजूद था.
जीआरपी एसपी रोहित मिश्रा ने बताया, आरोपी जगन की दो बेटियां थीं. दो बड़ी बेटी परिवार वालों की मर्जी के बगैर अपनी इच्छा से शादी कर ली थी. छोटी बेटी भी टेलीफोन पर किसी से बात करती थी, जिससे वह दुखी था और नाराज होकर घटना को अंजाम दिया. घटना में अभी तक की विवेचना में तीन लोग शामिल मिले हैं.
सिर की तलाश : आरोपी ने बताया कि सिर गांव के पास एक तालाब फेंक दिया था. बुधवार को दिन में जीआरपी एसएचओ ने गोताखोरों की मदद से तलाश की, लेकिन मिला नहीं. इसके बाद आरोपी ने सिर को बिहार बॉर्डर पर सूखे नाले में फेंकने की बात कही. सीओ जीआरपी (प्रथम) अमित सिंह टीम के साथ सिर की तलाश कर रहे हैं.
उन्होंने बताया कि तमकुही स्टेशन बहुत छोटा स्टेशन है और यहां पर सिर्फ दो ही मिनट के लिए ट्रेन रुकती है. ऐसे में यात्री जल्दबाजी में चढ़ते हैं. अभी वहां पर जीआरपी की चौकी बहुत छोटी है, तो वहां पर एक साथ इतनी चेकिंग नहीं की जा सकती.
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