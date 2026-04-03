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गोमती नगर- बांद्रा टर्मिनस समर स्पेशल ट्रेन अब सिर्फ मई तक ही चलेगी, जानिए वज़ह

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 05033 गोमतीनगर-बान्द्रा टर्मिनस समर स्पेशन ट्रेन छह अप्रैल से 11 मई तक प्रत्येक सोमवार को गोमतीनगर से दोपहर दो बजे खुलेगी. उसके बाद परिवर्तित मार्ग पर डालीगंज से 14.50 बजे, सीतापुर से 16.02 बजे, मैलानी से 17.42 बजे, पीलीभीत से 18.35 बजे, इज्जतनगर से 19.17 बजे, कासगंज से 21.15 बजे, मथुरा जंक्शन से 23.05 बजे, दूसरे दिन भरतपुर से 01.02 बजे, गंगापुर सिटी से 03.55 बजे, पूर्व निर्धारित समय पर कोटा से 05.00 बजे, रतलाम से 09.10 बजे, बडोदरा से 13.30 बजे, सूरत से 15.52 बजे, बलसाड से 16.47 बजे, वापी से 17.08 बजे, बोरीवली से 18.44 छूटकर बांद्रा टर्मिनस 20.00 बजे पहुंचेगी.

लखनऊ: गोमती नगर-बान्द्रा टर्मिनस ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन के संचालन में रेलवे ने बदलाव किया है. पहले इस स्पेशल ट्रेन को जुलाई तक चलाने की सूचना जारी दी गई थी. लेकिन अब कानपुर सेंट्रल -कानपुर अनवरगंज के मध्य पुल संख्या-110 पर इंजीनियरिंग कार्य के लिए ब्लॉक दिये जाने से इस ट्रेन के संचालन में संशोधन किया गया है. अब गोमतीनगर से छह अप्रैल से 11 मई तक और बांद्रा टर्मिनस से सात अप्रैल से 12 मई तक निर्धारित मार्ग ऐशबाग-कानपुर सेंट्रल -इटावा-टुण्डला के स्थान पर परिवर्तित मार्ग डालीगंज-सीतापुर-मैलानी- इज्जतनगर-मथुरा जंक्शन के रास्ते चलाई जायेगी.

वापसी यात्रा में 05034 बान्द्रा टर्मिनस-गोमती नगर ग्रीष्मकालीन स्पेशल सात अप्रैल से 12 मई तक प्रत्येक मंगलवार को पूर्व निर्धारित समयानुसार बान्द्रा टर्मिनस से रात 23.00 बजे प्रस्थान कर बोरीवली से 23.36 बजे, दूसरे दिन वापी से 01.52 बजे, वलसाड से 02.24 बजे, सूरत से 03.35 बजे, वडोदरा से 05.25 बजे, रतलाम से 09.55 बजे, कोटा से 14.40 बजे, परिवर्तित मार्ग पर गंगापुर सिटी से 16.07 बजे, भरतपुर से 19.12 बजे, मथुरा जंक्शन से 21.05 बजे, कासगंज से 22.45 बजे, तीसरे दिन इज्जतनगर से 00.47 बजे, पीलीभीत से 01.32 बजे, मैलानी से 02.40 बजे, सीतापुर से 04.00 बजे और डालीगंज से 07.00 बजे छूटकर 07.45 बजे गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी.

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि गोमती नगर-बान्द्रा टर्मिनस ट्रेन में जनरेटर सह लगेज यान का एक, साधारण द्वितीय श्रेणी के चार, शयनयान श्रेणी के छह, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के दो, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के आठ और एलएसएलआरडी के एक कोच सहित कुल 22 कोच लगाये जाएंगे.



इस ट्रेन के रूट में हुआ बदलाव

वहीं रेलवे प्रशासन ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 05017/05018 मऊ-वलसाड-मऊ साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन वाया गोरखपुर होते हुए मऊ से चार अप्रैल से 11 जुलाई तक प्रत्येक शनिवार को और वलसाड से पांच अप्रैल से 12 जुलाई तक प्रत्येक रविवार को 15 फेरों के लिये चलाये जाने की सूचना थी. लेकिन अब कानपुर सेंट्रल-कानपुर अनवरगंज के बीच पुल संख्या-110 पर इंजीनियरिंग वर्क के लिए ब्लॉक किए जाने के कारण ये गाड़ी मऊ से चार अप्रैल से 09 मई तक और वलसाड़ से पांच अप्रैल से 10 मई तक निर्धारित मार्ग बेलथरा रोड-भटनी-गोरखपुर-गोण्डा-ऐशबाग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग औड़िहार-वाराणसी-ज्ञानपुर रोड-प्रयागराज जंक्शन के रास्ते चलाई जाएगी.



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