लखनऊ में कुकरैल नदी होगी स्वच्छ और निर्मल; गोमती की गलती नहीं दोहराई जाएगी, जानिए क्या है LDA का प्लान
कुकरैल रिवरफ्रंट विकास परियोजना में नदी किनारे कोई रिटेनिंग वॉल नहीं बनाई जाएगी, तीन चरणों में होगा काम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 1:25 PM IST
लखनऊ: योगी सरकार कुकरैल रिवरफ्रंट विकास परियोजना में गोमती रिवरफ्रंट की पुरानी गलतियों से सबक ले रही है. अखिलेश यादव की सरकार में बने गोमती रिवरफ्रंट में नदी के दोनों किनारों पर रिटेनिंग वॉल बनाई गई थी, जिससे प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है. इसलिए अब कुकरैल नदी के किनारे कोई रिटेनिंग वॉल नहीं बनेगी. इसके बजाय केवल हरियाली, पार्क और प्राकृतिक सौंदर्य पर जोर दिया जाएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) इस परियोजना को हाइड्रोलॉजिकल सर्वे के आधार पर फेजवाइज तरीके से पूरा कर रहा है. इससे कुकरैल नदी हमेशा स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रहेगी.
IIT रुड़की ने जताई थी आपत्तिः गोमती स्वच्छता कार्यकर्ता रिद्धि किशोर गौड़ बताते हैं कि गोमती रिवरफ्रंट की कहानी सबको याद है. 2017 में अखिलेश यादव सरकार ने गोमती नदी के किनारों को सुंदर बनाने के नाम पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू किया. नदी के दोनों तरफ ऊंची-ऊंची रिटेनिंग वॉल बनाई गईं, ताकि पानी को रोका जा सके और ऊपर पार्क, वॉकवे बनाए जा सकें. IIT रुड़की की ओर से रिटेनिंग वाल को लेकर आपत्ति जताई थी.
रिटेनिंग वॉल पर गोमती नदी में बढ़ा प्रदूषणः गोमती स्वच्छता कार्यकर्ता रिद्धि किशोर गौड़ बताते हैं कि शुरुआत में यह परियोजना काफी आकर्षक लगी. लोग घूमने आते, फोटो खिंचवाते लेकिन, समय के साथ समस्या सामने आई. रिटेनिंग वॉल ने नदी के प्राकृतिक बहाव को बाधित कर दिया. पानी का प्रवाह रुकने से गंदगी जमा होने लगी. नदी में सीवेज, कचरा और औद्योगिक अपशिष्ट फंसकर रह जाता. इससे गोमती का पानी दिन-प्रतिदिन प्रदूषित होता गया. गोमती रिवरफ्रंट भले ही सुंदर दिखता हो, लेकिन नदी की सेहत खराब हो चुकी है. रिटेनिंग वॉल ने नदी के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाया है. मछलियां कम हो गईं, जलजंतु प्रभावित हुए और प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया. दूसरी ओर इसी गलती को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार कुकरैल रिवरफ्रंट को अलग तरीके से विकसित कर रही है. कुकरैल नदी लखनऊ के पास बहती है और शहर के लिए महत्वपूर्ण है.
एलडीए ने हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करायाः लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक, कुकरैल नदी का एलडीए ने सबसे पहले हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कराया. इसमें नदी के बहाव, जल स्तर, बाढ़ की संभावना और पर्यावरणीय प्रभावों का गहन अध्ययन किया गया. सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया गया कि नदी के किनारों पर कोई कंक्रीट की दीवार नहीं बनेगी. इसके बजाय प्राकृतिक तरीके अपनाए जाएंगे. नदी किनारे हरियाली बढ़ाई जाएगी. घास, पेड़-पौधे और फूलों के बगीचे लगाए जाएंगे. इससे नदी का पानी स्वच्छ रहेगा और मिट्टी का कटाव भी रुकेगा.
कुकरैल के नदी किनारे बन रहे पार्कः एलडीए उपाध्यक्ष का कहना है कि पहले चरण में कुकरैल के नदी किनारे पार्क बनाए जा रहे हैं. सौमित्र वन बन चुका है और उर्मिला वन परियोजना फेजवाइज चल रही है. इन पार्कों में वॉकिंग ट्रैक, बैठने की जगहें, बच्चों के खेलने के क्षेत्र और योगा स्पॉट होंगे लेकिन सब कुछ प्राकृतिक रखा जाएगा. दूसरे चरण में हरियाली को और बढ़ाया जाएगा. स्वदेशी पेड़ लगाए जाएंगे जो पानी सोखें और ऑक्सीजन दें. तीसरे चरण में पर्यटकों के लिए सुविधाएं जैसे कैफेटेरिया और बोर्डवॉक जोड़े जाएंगे, लेकिन नदी को छुए बिना.
कुकरैल नदी का पुनर्जीवनः एलडीए उपाध्यक्ष का कहना है कि नदी केवल उसकी धारा ही नहीं होती है. पूरा रिवरबैंड ही नदी होता है. इसलिए हमने रिवर फ्रंट नदी के नजदीक से शुरू किया है. पेड़ पौधे होंगे तो डॉन वाटर रिचार्ज भी होगा. नदी का पुनर्जीवन करना सरकार की प्राथमिकता है. अकबरनगर कॉलोनी को यहां से शिफ्ट किया गया है. डेढ़ साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरैल नदी पुनर्जीवन अभियान के तहत पहले पार्क का शिलान्यास किया था, जिसको अब हमने पूरा कर लिया. लगभग 28 एकड़ में 20 करोड रुपए की लागत से पार्क विकसित किया जा रहे हैं, जो कि एक नेचुरल रिवर फ्रंट की तरह विकसित होगा.
