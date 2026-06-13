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वाराणसी में बरेका करेगा गोल्फ कोर्स की मेजबानी, 16 जून से होगा आयोजन

वाराणसी: बनारस रेल इंजन कारखाना नेशनल गोल्फ आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है. पहली बार बरेका में "डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन गोल्फ टूर्नामेंट-2026" का आयोजन होगा. इससे आयोजन से गोल्फ खेलने वाले युवाओं को एक राष्ट्रीय मंच मिलेगा. यह आयोजन 16 से 18 जून तक किया जाएगा.



जन संपर्क अधिकारी राजेश कुमार के अनुसार, उत्कृष्ट प्राकृतिक एवं खेल परिवेश के कारण बरेका गोल्फ कोर्स को इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ है. डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट का उद्देश्य देश के उभरते खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए मंच उपलब्ध कराना है.



उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता की तैयारियों के अंतर्गत 13 जून को कोर्स सेटअप एवं अंतिम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी. 14 जून 2026 को Pro-Am Event का आयोजन होगा, जिसमें बरेका के गोल्फरों एवं पेशेवर गोल्फरों की संयुक्त टीमों के मध्य 9-होल प्रतियोगिता शाम 4 बजे से आयोजित की जाएगी. इस अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह भी संपन्न होगा. उन्होंने बताया कि 15 जून को खिलाड़ियों के लिए अभ्यास राउंड आयोजित किया जाएगा, जबकि 16 से 18 जून तक मुख्य प्रतियोगिता खेली जाएगी.



जन संपर्क अधिकारी ने कहा कि यह आयोजन केवल एक गोल्फ प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि देश में गोल्फ को लोकप्रिय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन पूर्वी भारत में गोल्फ के विकास को नई गति प्रदान करेगा, तथा युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा. इस आयोजन के माध्यम से बरेका गोल्फ कोर्स को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान प्राप्त होगी.

यह आयोजन निश्चित रूप से देश में गोल्फ खेल के विकास और नए खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील की पत्थर साबित होगी.