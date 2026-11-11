भारत के सबसे लंबा हाइवे प्रोजेक्ट से बदलेगी रफ्तार, 40 करोड़ रुपए की होगी एक किमी सड़क
स्वर्णिम चतुर्भज 2.0 प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 11 ट्रिलियन रुपये, अब सड़क मार्ग से यात्रा और तेज व आरामदायक होगी. रिपोर्ट कपिल तिवारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 7:59 PM IST
सागर: भारत की स्वर्णिम चतुर्भज परियोजना दुनिया के सबसे लंबे रोड प्रोजेक्ट में गिनी जाती है. इसे देश का सुपर हाइवे भी कहा जाता है. अब इस परियोजना का अगला फेज जल्द शुरू होने वाला है. केंद्र सरकार ने विजन-2047 के तहत राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज- 2.0 की शुरूआत कर दी है. इस प्रोजेक्ट के तहत 2025-27 में करीब 10 हजार किमी के अलग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किए गये हैं. राष्ट्रीय स्वर्णिम-2.0 का उद्देश्य मूल स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क का पूरक बनाना है.
लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती और माल ढुलाई दक्षता बढ़ाने व उच्च गति के साथ टोल-आधारित एक्सप्रेस वे पर फोकस करना है. ये परियोजना भारत की सबसे लंबी राजमार्ग परियोजना है, जो देश के महानगरों नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कई अन्य शहरों को 4-6 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ती है. ये भारत का सबसे लंबा और दुनिया का पांचवां सबसे लंबा हाइवे प्रोजेक्ट है.
स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना
इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन 6 जनवरी 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था. प्रोजेक्ट की शुरूआत 2001 के अंत में हुई और पांच साल यानी 2006 तक प्रोजेक्ट पूरा होना था, लेकिन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, पर्यावरणीय मंजूरी और अन्य कारणों से ये प्रोजेक्ट 2012 में पूरा हो पाया. इस प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला - उत्तर-दक्षिण गलियारा और पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ने के लिए पूर्व-पश्चिम गलियारा का निर्माण किया गया था.
स्वर्णिम चतुर्भुज ने सड़क मार्ग से यात्रा को तेज और आरामदायक बनाने का काम किया. इस प्रोजेक्ट के तहत सभी हाइवे 4 से 6 लेन के हैं. स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट ने भारत की सड़क कनेक्टिविटी में चमत्कारिक सुधार किया है. ये ऐसा हाइवे प्रोजेक्ट है, जिसे देश के महानगरों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार और यात्रियों की आवाजाही और वाणिज्यिक वाहनों के सफर के समय को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी लंबाई देश भर में करीब 5,846 किमी है. इस प्रोजेक्ट के तहत प्रमुख चार महानगरों के बीच की दूरी पर गौर करें तो:
- दिल्ली से मुंबई - 1,419 किमी (एनएच - 48)
- चेन्नई से मुंबई - 1,290 किमी (एनएच - 48)
- चेन्नई से कोलकाता - 1,684 किमी (एनएच - 160)
- कोलकाता से दिल्ली - 1,453 किमी (एनएच 19 और 44)
इसके अलावा अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस वे और पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है.
केंद्र सरकार का 'स्वर्णिम चतुर्भुज 2.0'
अटल बिहारी सरकार के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज 2.0 पर काम शुरू कर दिया है. इसका उद्देश्य देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने एक्सेस कंट्रोल्ड हाइस्पीड एक्सप्रेस वे की नई पीढ़ी तैयार करना है. ये प्रोजेक्ट सभी आर्थिक गलियारों को एकीकृत करेगा. क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का विस्तार करेगा. इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है और 2025-27 के बीच करीब 10 हजार किमी के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है. प्रोजेक्ट से जुड़े भूमि अधिग्रहण, वित्तपोषण और पर्यावरणीय मंजूरी जैसे काम अभी चल रहे हैं.
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'स्वर्णिम चतुर्भुज 2.0' की प्रमुख विशेषताएं
स्वर्णिम चतुर्भुज 2.0 का उद्देश्य एनडीए सरकार के तहत बनाए गए स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क का पूरक तैयार करना है. लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती और माल ढुलाई दक्षता बढ़ाने के लिए उच्च गति, टोल-आधारित एक्सप्रेस वे पर ध्यान केंद्रित करना. माल की आवाजाही के लिए यात्रा समय में 40% तक की कमी करना. महानगरों और उभरते औद्योगिक क्षेत्रों के बीच संपर्क में सुधार करना. मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर भीड़-भाड़ कम करना.