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भारत के सबसे लंबा हाइवे प्रोजेक्ट से बदलेगी रफ्तार, 40 करोड़ रुपए की होगी एक किमी सड़क

40 करोड़ रुपए की होगी एक किमी सड़क ( ETV Bharat )

सागर: भारत की स्वर्णिम चतुर्भज परियोजना दुनिया के सबसे लंबे रोड प्रोजेक्ट में गिनी जाती है. इसे देश का सुपर हाइवे भी कहा जाता है. अब इस परियोजना का अगला फेज जल्द शुरू होने वाला है. केंद्र सरकार ने विजन-2047 के तहत राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज- 2.0 की शुरूआत कर दी है. इस प्रोजेक्ट के तहत 2025-27 में करीब 10 हजार किमी के अलग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किए गये हैं. राष्ट्रीय स्वर्णिम-2.0 का उद्देश्य मूल स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क का पूरक बनाना है.

लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती और माल ढुलाई दक्षता बढ़ाने व उच्च गति के साथ टोल-आधारित एक्सप्रेस वे पर फोकस करना है. ये परियोजना भारत की सबसे लंबी राजमार्ग परियोजना है, जो देश के महानगरों नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कई अन्य शहरों को 4-6 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ती है. ये भारत का सबसे लंबा और दुनिया का पांचवां सबसे लंबा हाइवे प्रोजेक्ट है.