यमुनानगर गोल्डन पुरी अजय हत्याकांड: दो साल बाद मास्टरमाइंड अमित गिरफ्तार

यमुनानगर: जिले के गोल्डन पुरी इलाके में मार्च 2023 में हुए अजय हत्याकांड की गुत्थी आखिरकार दो साल बाद पूरी तरह सुलझती नजर आ रही है. पुलिस ने इस बहुचर्चित मर्डर मिस्ट्री के मास्टरमाइंड अमित को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में मृतक की पत्नी कोमल और उसकी सहेली सोनम को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता अब तक फरार था.

अवैध संबंध बना हत्या की वजह: इस पूरे मामले में प्रेसवार्ता कर डीएसपी राजीव मिगलानी ने कहा कि, "पुलिस जांच में सामने आया था कि अजय मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और यमुनानगर में आकर उसने कोमल से शादी की थी. अजय की पहले से एक पत्नी थी और वह कोमल को भी बिहार ले जाना चाहता था. इसी बीच अजय के किसी अन्य महिला के साथ संबंध होने की जानकारी कोमल को लगी. इससे दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. इसी रंजिश के चलते कोमल ने अपनी सहेली सोनम और दोस्त अमित के साथ मिलकर अजय की हत्या की साजिश रची."

यमुनानगर गोल्डन पुरी अजय हत्याकांड (ETV Bharat)

हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना के बाद आरोपियों ने अजय की हत्या कर शव को ई-रिक्शा में डालकर घटनास्थल से दूर खेतों में ले जाकर आग के हवाले कर दिया. हालांकि शव पूरी तरह से नहीं जल पाया. पुलिस को मौके से खून के निशान और टूटी हुई कांच की बोतल भी बरामद हुई थी. अधजली अवस्था में मिले शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने कोमल को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ.