ETV Bharat / state

हरियाणा में यूजीसी-नेट/जेआरएफ की तैयारी का सुनहरा मौका, 30 अक्टूबर से शुरू होगा कोचिंग कार्यक्रम, 29 अक्टूबर तक करें पंजीकरण

पंचकूला: हरियाणा में यूजीसी-नेट/जेआरएफ परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (एमडीयू) रोहतक के यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (यूसीसीई) द्वारा परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष कोचिंग कार्यक्रम 30 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक पंजीकरण कर सकते हैं.

पंजीकरण की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर: यूसीसीई के अनुसार यह कोचिंग कार्यक्रम अभ्यर्थियों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और रणनीति प्रदान करेगा, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिस्पर्धी परीक्षा में सफलता हासिल कर सकें.

परीक्षा आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर तक: यूजीसी-नेट/जेआरएफ दिसंबर 2025 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जो 7 नवंबर तक चलेगी. परीक्षा सीबीटी (कंप्यूटर आधारित) मोड में होगी. इस परीक्षा से जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए योग्यता और पीएचडी में प्रवेश की पात्रता तय की जाएगी.

परीक्षा केंद्र की 10 दिन पहले मिलेगी जानकारी: हरियाणा में यूजीसी-नेट परीक्षा केंद्रों की जानकारी उम्मीदवारों को परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले उपलब्ध कराई जाएगी. एक्सपर्ट की मानें तो उम्मीदवारों को इस दौरान कोचिंग संस्थानों में विभिन्न चरणों में तैयारी जारी रखनी चाहिए, ताकि वे परीक्षा के समय और कठिन प्रश्नों को बेहतर ढंग से हल कर सकें. दरअसल, हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए यूजीसी-नेट प्रमाण पत्र को आवश्यक मानता है. आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार स्कोर कार्ड अपलोड कर सकते हैं, जबकि साक्षात्कार में मूल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा.

पुराने प्रश्न पत्रों से मिलेगी मदद: एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर उम्मीदवार नियमित रूप से परीक्षा से जुड़ी नवीनतम जानकारी, प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्र से संबंधित अपडेट प्राप्त कर सकते हैं. कोचिंग विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों को पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना चाहिए और अपनी विषय-विशिष्ट रणनीति बनानी चाहिए. परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उम्मीदवारों को अपने मजबूत विषयों पर फोकस करने के साथ-साथ न्यूनतम पात्रता अंकों की भी जानकारी रखनी जरूरी है.

आवेदन संबंधी जानकारी:

आवेदन की अंतिम तिथि: 7 नवंबर 2025

आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन