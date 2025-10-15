ETV Bharat / state

हरियाणा में यूजीसी-नेट/जेआरएफ की तैयारी का सुनहरा मौका, 30 अक्टूबर से शुरू होगा कोचिंग कार्यक्रम, 29 अक्टूबर तक करें पंजीकरण

हरियाणा में यूजीसी-नेट/जेआरएफ परीक्षा के लिए कोचिंग कार्यक्रम 30 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें....

prepare for UGC-NET/JRF in Haryana
यूजीसी-नेट/जेआरएफ की तैयारी का सुनहरा मौका (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 15, 2025 at 12:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: हरियाणा में यूजीसी-नेट/जेआरएफ परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (एमडीयू) रोहतक के यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (यूसीसीई) द्वारा परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष कोचिंग कार्यक्रम 30 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक पंजीकरण कर सकते हैं.

पंजीकरण की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर: यूसीसीई के अनुसार यह कोचिंग कार्यक्रम अभ्यर्थियों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और रणनीति प्रदान करेगा, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिस्पर्धी परीक्षा में सफलता हासिल कर सकें.

परीक्षा आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर तक: यूजीसी-नेट/जेआरएफ दिसंबर 2025 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जो 7 नवंबर तक चलेगी. परीक्षा सीबीटी (कंप्यूटर आधारित) मोड में होगी. इस परीक्षा से जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए योग्यता और पीएचडी में प्रवेश की पात्रता तय की जाएगी.

परीक्षा केंद्र की 10 दिन पहले मिलेगी जानकारी: हरियाणा में यूजीसी-नेट परीक्षा केंद्रों की जानकारी उम्मीदवारों को परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले उपलब्ध कराई जाएगी. एक्सपर्ट की मानें तो उम्मीदवारों को इस दौरान कोचिंग संस्थानों में विभिन्न चरणों में तैयारी जारी रखनी चाहिए, ताकि वे परीक्षा के समय और कठिन प्रश्नों को बेहतर ढंग से हल कर सकें. दरअसल, हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए यूजीसी-नेट प्रमाण पत्र को आवश्यक मानता है. आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार स्कोर कार्ड अपलोड कर सकते हैं, जबकि साक्षात्कार में मूल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा.

पुराने प्रश्न पत्रों से मिलेगी मदद: एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर उम्मीदवार नियमित रूप से परीक्षा से जुड़ी नवीनतम जानकारी, प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्र से संबंधित अपडेट प्राप्त कर सकते हैं. कोचिंग विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों को पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना चाहिए और अपनी विषय-विशिष्ट रणनीति बनानी चाहिए. परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उम्मीदवारों को अपने मजबूत विषयों पर फोकस करने के साथ-साथ न्यूनतम पात्रता अंकों की भी जानकारी रखनी जरूरी है.

आवेदन संबंधी जानकारी:

आवेदन की अंतिम तिथि: 7 नवंबर 2025

आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन

परीक्षा मोड: कंप्यूटर आधारित (सीबीटी)

उद्देश्य: जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश पात्रता

विषय: 85 विषय

अवधि: 180 मिनट (पेपर 1 और 2 के बीच कोई ब्रेक नहीं)

उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें:करनाल अनाज मंडी में धूप से आई रौनक, मंडियों में धान की बिक्री हुई तेज़, किसानों के चेहरे खिले

ये भी पढ़ें:जहरीली हुई गुरुग्राम की हवा, GRAP का पहला चरण लागू, जानें क्या होंगे बदलाव

TAGGED:

UGC NET JRF IN HARYANA
HARYANA COACHING PROGRAM
हरियाणा यूजीसी नेट जेआरएफ तैयारी
यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी
PREPARE FOR UGC NET JRF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.