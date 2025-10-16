ETV Bharat / state

सरकारी नौकरी का गोल्डन चांस, दसवीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर) एवं मुद्रलेखन (टायपिंग) कम्प्यूटर कौशल परीक्षा के लिए आदेश जारी किया है. इसके तहत जो भी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 30 अक्टूबर 2025 तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 10वीं पास और 16 साल की उम्र पार चुके छात्र इस पद के लिए पात्र हैं. छत्तीसगढ़ में स्टेनोग्राफर एवं टाइपिंग के कम्प्यूटर कौशल परीक्षा के लिए 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कौशल परीक्षा परिषद् की वेबसाइट https://ctsp.cg.nic.in पर जाकर करना है.

एक बार में ही भरना है फॉर्म : कौशल परीक्षा परिषद से मिली जानकारी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को अपनी सभी जानकारी जांच समझकर सबमिट करना है. एक बार आवेदन सबमिट कर देने के बाद संशोधन के लिए अलग से कोई समय नहीं मिलेगा. परिषद परीक्षा केन्द्रों में उपलब्ध कंप्यूटर सिस्टम के अनुपात में निकटतम परीक्षा केन्द्र आवंटित करेगा. परीक्षार्थी को उसी आवंटित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देनी होगी. आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी को अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार, स्पष्ट फोटो का इस्तेमाल करना होगा. साइड पोज फोटो मान्य नहीं होगा. अभ्यर्थी को नमूना हस्ताक्षर के लिए काली स्याही का ही प्रयोग करना होगा. इसके बाद दोनों स्कैन कर आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना होगा.

कितना है आवेदन शुल्क : हिन्दी अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा के लिए अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को चार सौ रूपए एवं अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को दो सौ रूपए परीक्षा शुल्क जमा करना होगा. इसी तरह सभी हिन्दी एवं अंग्रेजी कम्प्यूटर टाइपिंग परीक्षाओं के लिए अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को तीन सौ रूपए एवं अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को एक सौ पचास रूपए परीक्षा शुल्क जमा करना होगा.

गलत जानकारी पर शुल्क वापस नहीं : परिषद के निर्देश अनुरुप आलोक में पूरे भरे हुए आवेदन ही स्वीकार्य किए जाएंगे. अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण या भ्रामक या गलत जानकारी पाए जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आवेदन निरस्त किया जाएगा. साथ ही परीक्षा शुल्क वापसी नहीं होगा. इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व परीक्षार्थी का होगा.

एक ही परीक्षा के लिए अलग-अलग केंद्रों में आवेदन नहीं : आवेदक किसी एक विषय हिन्दी, अंग्रेजी (गति 5000, 8000 और 10000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के मान से) की परीक्षा के लिए पृथक-पृथक गति के लिए आवेदन तो कर सकते हैं.लेकिन एक ही गति की परीक्षा के लिए अलग-अलग परीक्षा केन्द्रों के लिए आवेदन नहीं कर सकते. इस प्रकार के आवेदन करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र और परीक्षा शुल्क की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए गए प्रिंट की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी है. आवश्यकता पड़ने पर परिषद द्वारा मांगे जाने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र दिखाना होगा.