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मेडा की ई-नीलामी की तारीखें तय: 12 सितंबर से लगेगी बोलियां, जानें पूरा शेड्यूल

मेरठ: विकास प्राधिकरण की व्यावसायिक और कमर्शियल प्लॉट की नीलामी के लिए अब तारीख सामने आ गई हैं. 12 सितंबर नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी. काफी समय से मेरठ में मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा भूखंडों की बिक्री को लेकर तैयारी चल रही थी.

कमर्शियल प्लॉट: मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) अब अगले महीने में आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी करने जा रहा है. जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संजय मीना ने बताया कि प्रस्तावित ई-नीलामी में कुल 201 भूखंड हैं, जो कि अलग अलग श्रेणी के भी हैं. उन्होंने बताया कि पहले व्यावसायिक प्लॉट के लिए ऑनलइन बोली बोली जाएगी. व्यवसायिक भूखंड की संख्या 134 है, पूरी पारदर्शिता से वर्चुअल मोड में भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया होगी. ऐसे में कोई भी व्यक्ति व्यावसायिक प्लॉट के लिए 12 सितंबर 2026 को ऑनलाइन बोली में भाग ले सकता है. उन्होंने बताया कि शहर के पल्लवपुरम, गंगानगर, रक्षापुरम, लोहियानगर समेत शहर की कई कॉलोनियों में भी ये प्रॉपर्टी हैं.