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मेडा की ई-नीलामी की तारीखें तय: 12 सितंबर से लगेगी बोलियां, जानें पूरा शेड्यूल

मेरठ में खरीदें अपना प्लॉट! पहले दिन बिकेंगे कमर्शियल प्लॉट फिर आवासीय की लगेगी बोली.

तारीखें तय! मेडा बेचने जा रहा है 201 प्लॉट
तारीखें तय! मेडा बेचने जा रहा है 201 प्लॉट (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 11:48 AM IST

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मेरठ: विकास प्राधिकरण की व्यावसायिक और कमर्शियल प्लॉट की नीलामी के लिए अब तारीख सामने आ गई हैं. 12 सितंबर नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी. काफी समय से मेरठ में मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा भूखंडों की बिक्री को लेकर तैयारी चल रही थी.

कमर्शियल प्लॉट: मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) अब अगले महीने में आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी करने जा रहा है. जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संजय मीना ने बताया कि प्रस्तावित ई-नीलामी में कुल 201 भूखंड हैं, जो कि अलग अलग श्रेणी के भी हैं. उन्होंने बताया कि पहले व्यावसायिक प्लॉट के लिए ऑनलइन बोली बोली जाएगी. व्यवसायिक भूखंड की संख्या 134 है, पूरी पारदर्शिता से वर्चुअल मोड में भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया होगी. ऐसे में कोई भी व्यक्ति व्यावसायिक प्लॉट के लिए 12 सितंबर 2026 को ऑनलाइन बोली में भाग ले सकता है. उन्होंने बताया कि शहर के पल्लवपुरम, गंगानगर, रक्षापुरम, लोहियानगर समेत शहर की कई कॉलोनियों में भी ये प्रॉपर्टी हैं.

नीलामी की प्रक्रिया के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है. कोई भी इच्छुक व्यक्ति मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करा सकता है. मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर लिंक अपलोड किया जाएगा, इसके तहत टोकन मनी समेत अन्य जरूरी राशि जमा करने के बाद जो पात्र आवेदक हैं उन्हें ही ऑनलाइन बोली में हिस्सा लेने का अधिकार होगा.-संजय मीना, उपाध्यक्ष, मेडा

मेरठ में खरीदें अपना प्लॉट!
मेरठ में खरीदें अपना प्लॉट! (Photo Credit: ETV Bharat)

आवासीय भूखंड: आवासीय प्लॉट के लिए 13 सितंबर को नीलामी प्रक्रिया की जाएगी. दोनों मिलाकर कुल 201 प्लॉट की ई-नीलामी होनी है. जिन स्थानों पर प्लॉट उपलब्ध हैं उनमें डिफेंस एन्क्लेव, सैनिक विहार, पांडवनगर, ब्रह्मपुरी, वेदव्यासपुरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और शताब्दीनगर शामिल हैं, इन अलग अलग लोकेशन पर कुल 67 प्लॉट मेडा की ओर से नीलाम किये जाएंगे.

यह भी पढ़ें: मेरठ में इसी महीने शुरू होगी 201 आवासीय और कमर्शियल प्लॉटों की नीलामी, जानिए पूरी प्रक्रिया?

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