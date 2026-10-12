कानपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका: राजकीय पॉलिटेक्निक में लगेगा बड़ा रोजगार मेला, जानें डिटेल
उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन के तहत चलाए जा रहे 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत 13 अक्टूबर को कानपुर में रोजगार मेले का आयोजन होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 5:04 PM IST
कानपुर: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन के तहत चलाए जा रहे 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत मंगलवार यानी 13 अक्टूबर को कानपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है.
प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय और राजकीय पॉलिटेक्निक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित क्षेत्रों के कुल 1,628 पदों पर युवाओं का चयन किया जाएगा. इस रोजगार मेले में नए अभ्यर्थियों के साथ-साथ पांच साल तक का अनुभव रखने वाले युवा भी अपनी योग्यता के अनुसार शामिल हो सकेंगे.
इन बड़े पदों और कंपनियों में मिलेगा रोजगार का मौका
रोजगार मेले में युवाओं के लिए विभिन्न सेक्टरों में बेहतरीन अवसर उपलब्ध होंगे. इसमें मशीन ऑपरेटर, असेंबली ऑपरेटर, अप्रेंटिस ट्रेनी, हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड, जी4एस सिक्योर सॉल्यूशन, वेलनेस एडवाइजर, लोन एडवाइजर, फील्ड ऑफिसर, एसबीआई इंश्योरेंस एडवाइजर और सेल्स एग्जीक्यूटिव जैसे विभिन्न पदों पर भर्तियां की जाएंगी.
इन पदों पर युवाओं को जोड़ने के लिए देश और राज्य की कई नामचीन कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिनमें इंडिया स्टील, सीएनएच, स्पार्क मिंडा, राक्सा सिक्योरिटी सर्विसेज, एसबीआई इंश्योरेंस, एयरटेल और जी4एस सिक्योर सॉल्यूशन प्रमुख रूप से शामिल हैं.
वेतन और आयु सीमा की क्या है शर्तें?
पॉलिटेक्निक के प्लेसमेंट अधिकारी विनोद शर्मा ने जानकारी दी है कि इन विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों का मासिक वेतन 12,500 रुपये से लेकर 24,000 रुपये तक निर्धारित किया गया है.
सामान्य तौर पर अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, हालांकि कुछ विशेष पदों के लिए योग्यता और आयु सीमा के नियम अलग भी हो सकते हैं.मेले में भाग लेने वाले सभी इच्छुक युवाओं को सुबह 10:00 बजे तक राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना होगा.
यह दस्तावेज़ साथ ले जाना न भूलें
कानपुर नगर के साथ-साथ आसपास के जिलों के भी तमाम बेरोजगार युवाओं और छात्र-छात्राओं से अपील की गई है कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं. साक्षात्कार या चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी अपने साथ अपना अपडेटेड बायोडाटा, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी, पहचान पत्र पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ्स और अनुभव प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो ज़रूर रखें.
विशेषज्ञों का सुझाव है कि युवा मेले में पहुंचने से पहले 'रोजगार संगम पोर्टल' पर अपना पंजीकरण और पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी जरूर जांच लें, ताकि उन्हें चयन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.