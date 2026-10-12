ETV Bharat / state

कानपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका: राजकीय पॉलिटेक्निक में लगेगा बड़ा रोजगार मेला, जानें डिटेल

कानपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, लगेगा ज़ॉब मेला. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन के तहत चलाए जा रहे 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत मंगलवार यानी 13 अक्टूबर को कानपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है.

प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय और राजकीय पॉलिटेक्निक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित क्षेत्रों के कुल 1,628 पदों पर युवाओं का चयन किया जाएगा. इस रोजगार मेले में नए अभ्यर्थियों के साथ-साथ पांच साल तक का अनुभव रखने वाले युवा भी अपनी योग्यता के अनुसार शामिल हो सकेंगे.

इन बड़े पदों और कंपनियों में मिलेगा रोजगार का मौका रोजगार मेले में युवाओं के लिए विभिन्न सेक्टरों में बेहतरीन अवसर उपलब्ध होंगे. इसमें मशीन ऑपरेटर, असेंबली ऑपरेटर, अप्रेंटिस ट्रेनी, हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड, जी4एस सिक्योर सॉल्यूशन, वेलनेस एडवाइजर, लोन एडवाइजर, फील्ड ऑफिसर, एसबीआई इंश्योरेंस एडवाइजर और सेल्स एग्जीक्यूटिव जैसे विभिन्न पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इन पदों पर युवाओं को जोड़ने के लिए देश और राज्य की कई नामचीन कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिनमें इंडिया स्टील, सीएनएच, स्पार्क मिंडा, राक्सा सिक्योरिटी सर्विसेज, एसबीआई इंश्योरेंस, एयरटेल और जी4एस सिक्योर सॉल्यूशन प्रमुख रूप से शामिल हैं. वेतन और आयु सीमा की क्या है शर्तें?