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दिल्ली के उभरते खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी! 'मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना' शुरू, जानिए कब तक कर सकेंगे आवेदन

ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक 27 अप्रैल 2026 को खुल जाएगा. इच्छुक खिलाड़ी 7 मई 2026 अपना भरकर फॉर्म जमा कर सकेंगे.

मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना'
मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 25, 2026 at 10:00 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: शिक्षा निदेशालय (खेल शाखा) ने 'मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना-एलीट ट्रेनिंग सपोर्ट' के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को एक बार फिर से खोल दिया है. यह कदम उन एथलीटों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है जो किसी कारणवश पहले चरण में आवेदन करने से चूक गए थे. इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, उपकरण और कोचिंग की सुविधा देना है, जिससे वह वैश्विक मंच पर देश का नाम रोशन कर सकें.

ऑनलाइन आवेदन की तिथियां
शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार, आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी. ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक 27 अप्रैल 2026 को खुल जाएगा. इच्छुक खिलाड़ी 7 मई 2026 (रात 11:59 बजे तक) अपना भरकर फॉर्म जमा कर सकेंगे. ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद, जरूरी डॉक्यूमेंट की हार्डकॉपी 12 मई 2026 (शाम 4 बजे तक) जमा करना होगा.

पात्रता और चयन के मानदंड
यह ट्रेनिंग सपोर्ट विशेष रूप से उन खिलाड़ियों के लिए है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन किया है. सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि केवल वह टूर्नामेंट जो 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद आयोजित हुए हैं, उन्हीं के आधार पर सहायता के लिए विचार किया जाएगा. चयन के लिए मानदंड और अन्य शर्तें वही रहेंगी जो विभाग द्वारा पूर्व में जारी सर्कुलर में बताई गई थीं.

आवेदन कैसे करें
इच्छुक और पात्र खिलाड़ी दिल्ली शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.edudel.nic.in पर जाकर ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वेबसाइट पर विशेष निर्देश भी दिए गए हैं. शिक्षा निदेशालय ने एथलीटों को सलाह दी है कि वह अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपना आवेदन भरकर जमा कर दें.

खेल निदेशालय का विजन
उप शिक्षा निदेशक (खेल) एस. सुनील द्वारा जारी इस सर्कुलर की प्रतियां मुख्यमंत्री कार्यालय, शिक्षा मंत्री कार्यालय और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई हैं. दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि छत्रसाल स्टेडियम जैसी सुविधाओं और मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना जैसी वित्तीय सहायता के माध्यम से दिल्ली को देश की खेल राजधानी के रूप में विकसित किया जाए. इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि से खिलाड़ी अपने प्रशिक्षण के खर्च, विशेष आहार और विदेशी कोचों की फीस का भुगतान कर सकेंगे. शिक्षा निदेशालय ने खिलाड़ियों को किसी भी अन्य जानकारी के लिए छत्रसाल स्टेडियम, मॉडल टाउन स्थित खेल शाखा से संपर्क करने या आधिकारिक पोर्टल पर नजर रखने की सलाह दी है.

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