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यूपी के मेधावी युवाओं के लिए सुनहरा मौका; IAS/PCS की फ्री कोचिंग के लिए 18 मई से आवेदन

लखनऊ: प्रदेश के मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं में आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. समाज कल्याण विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए संचालित निःशुल्क आवासीय IAS/PCS परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश सम्मिलित प्रवेश के लिए परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार जोर दे रही है. इसी क्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित 8 आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि सरकार का उद्देश्य ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाना है, जो आर्थिक अभाव के कारण उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते.

समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजीव सिंह के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 मई 2026 से शुरू होकर 18 जून 2026 तक चलेगी. अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट समाज कल्याण विभाग वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे.

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