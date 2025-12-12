ETV Bharat / state

दिल्ली मेट्रो का दक्षिणी इलाकों में विस्तार, 8 मेट्रो स्टेशन से इन इलाकों को होगा फायदा

डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने कहा कि यह परियोजना दक्षिणी दिल्ली के लाखों यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगी. ये कई घनी आबादी वाले इलाकों को जोड़ने के साथ मौजूदा मेट्रो नेटवर्क में सहज एकीकरण लाएगी. उन्होंने बताया कि करीब 8 स्टेशनों वाला यह कॉरिडोर पूरी तरह एलिवेटेड होगा.

निर्माण की औपचारिक शुरुआत साकेत स्थित पुष्पा भवन के पास प्रतीकात्मक भूमिपूजन व पहले ‘टेस्ट पाइल’ के साथ हुई. इसी के साथ मेट्रो के इंजीनियरों ने इस कॉरिडोर पर सिविल का कार्य शुरू कर दिया है. इसके बाद डीएमआरसी अपने प्राथमिक फेज‑IV कॉरिडोरों से आगे बढ़ रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो का दक्षिणी इलाकों में विस्तार होने जा रहा है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने अपने फेज‑IV विस्तार के तहत लाजपत नगर से साकेत जी–ब्लॉक के बीच प्रस्तावित गोल्डन लाइन (लाइन‑11) के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है. यह नया कॉरिडोर दक्षिण दिल्ली की कनेक्टिविटी को बदलने की क्षमता रखता है, खासकर उन इलाकों में जहां पर मेट्रो पहुंच अभी सीमित है.

लाजपत नगर

एंड्रूज गंज

ग्रेटर कैलाश-1

चिराग दिल्ली

पुष्पा भवन

साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर

पुष्प विहार

साकेत G-ब्लॉक

डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि गोल्डन लाइन को दक्षिण दिल्ली की रीढ़ कहा जा सकता है. इन इलाकों में न सिर्फ रिहायशी आबादी घनी है बल्कि यहां कई प्रमुख स्कूल, सरकारी कार्यालय व व्यावसायिक केन्द्र भी स्थित हैं. इससे शाम‑सुबह के समय सड़कों पर दबाव भी कम होने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि यह लाइन चिराग दिल्ली पर ‘मैजेंटा लाइन’ से तथा लाजपत नगर पर ‘वायलेट’ व ‘पिंक लाइन’ से जुड़ जाएगी. इससे लाजपत नगर एक ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन बन जाएगा, जो आने वाले वर्षों में दक्षिण दिल्ली का सबसे बड़ा यातायात केंद्र साबित हो सकता है.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने अपने फेज‑IV विस्तार के तहत लाजपत नगर से साकेत जी–ब्लॉक के बीच प्रस्तावित गोल्डन लाइन (लाइन‑11) के निर्माण का कार्य शुरू

क्या है डीएमआरसी का लक्ष्य

डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने कहा कि डीएमआरसी का लक्ष्य न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाना है, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता व यात्रियों की सुविधा को भी प्राथमिकता देना है. यही कारण है कि दिल्ली मेट्रो देश में पीपल्स ट्रांसपोर्ट मूवमेंट का प्रतीक बन चुकी है. फेज‑IV विस्तार के तहत दो कॉरिडोर—इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ व रिठाला से नरेला पर भी निविदा व पूर्व‑निर्माण गतिविधियां जारी हैं. इन नए मार्गों से राजधानी में 50 लाख से अधिक यात्रियों की दैनिक यात्रा का दबाव वितरित होगा. निजी वाहनों पर निर्भरता में कमी आएगी.

बता दें कि 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद से दिल्ली मेट्रो लगातार अपने नेटवर्क को विस्तार देने का काम कर रही है. अब जब शहर तेजी से जनसंख्या व यातायात के बोझ से जूझ रहा है, ऐसे में यह नया कॉरिडोर न केवल सुविधा, बल्कि सांस लेने की फुरसत भी देगा.

