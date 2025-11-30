ETV Bharat / state

भिवानी पहुंची गोल्डन गर्ल जैस्मिन लेम्बोरिया, बोलीं- 'मोबाइल छोड़ कर खेल में अपना फोकस रखें खिलाड़ी'

Jaismine Lamboria: मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया ने खेल में करियर बनाने वालों को मोबाइल फोन छोड़कर खेल पर फोकस करने की सलाह दी.

गोल्डन गर्ल जैस्मिन लेम्बोरिया (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 30, 2025 at 2:44 PM IST

भिवानी: बॉक्सिंग में अपना लोहा मनवा चुकी वर्ल्ड चैंपियन जैस्मिन लेम्बोरिया का कहना है कि "हरियाणा में खेल प्रतिभाएं काफी है और उनको निखारने का काम सरकार बेशक कर रही है. खिलाड़ी भी मोबाइल छोड़ कर खेल में अपना फोकस रखें और खूब मन लगाकर खेलें ताकि देश का नाम रोशन कर सकें." लेम्बोरिया ने कहा की "2026 का साल खेल के लिए अति महत्वपूर्ण है."

बच्चे फोन को छोड़ कर खेल को चुनेंः मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, भिवानी में चल रही 69वीं नेशनल स्कूली एथलीट प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची थीं. लंबोरिया ने आज खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें खेल में कड़ी मेहनत करने की सलाह भी दी. वर्ल्ड चैंपियन जैस्मिन ने कहा कि " सरकार भी अपनी तरह से काम कर रही है. खिलाड़ी अगर शुरू से ही मेहनत करते हुए आगे बढ़े तो देश का नाम खेल में काफी ऊंचा हो सकता है." उन्होंने ये भी कहा कि "बच्चे फोन को छोड़ कर खेल को चुनें और आगे बढ़ें. उनके माता-पिता भी उन्हें खेल में आगे बढ़ाएं."

भिवानी पहुंची गोल्डन गर्ल जैस्मिन लेम्बोरिया (Etv Bharat)

2026 का साल खेल के लिए काफी महत्वपूर्णः जैस्मिन लेम्बोरिया ने कहा कि "2026 का साल खेल के लिए काफी महत्वपूर्ण है. फरवरी में पहले नेशनल गेम है. उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम होंगे. एशियन गेम होंगे. उनमें देश का नाम रोशन करना है." आपको ये भी बता दें की जैस्मिन इन दिनों फौज में सूबेदार की पोस्ट पर कार्यरत है और देश के लिए बॉक्सिंग में खेलती है.

मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया
