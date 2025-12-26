नववर्ष से पहले सैलानियों से गुलजार स्वर्णनगरी, होटल-रिसोर्ट फुल
जैसलमेर में पर्यटन सीजन पूरे शबाब पर है. होटल, गेस्ट हाउस, रिसॉर्ट और डेजर्ट कैम्प लगभग भर चुके हैं. देशी पर्यटकों की तादाद ज्यादा है.
Published : December 26, 2025 at 2:28 PM IST
जैसलमेर: देशभर में स्वर्णनगरी न्यू ईयर मनाने के लिए पहली पसंद बनती जा रही है. शहर के कोने कोने से सैलानी देखे जा रहे हैं. नए साल के स्वागत के लिए देसी सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है. सैलानियों के हुजूम का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि यहां सभी 500 होटल फुल हैं. जिन्होंने पहले बुकिंग नहीं कराई, उन्हें अब काफी मशक्कत करनी पड़ रही है.
शबाब पर पर्यटन सीजन: पर्यटन व्यवसायी अरविंद व्यास ने बताया कि यहां पर्यटन सीजन पूरे शबाब पर है. नववर्ष से ठीक पहले जैसलमेर के होटल, गेस्ट हाउस, रिसॉर्ट और डेजर्ट कैम्प लगभग भर चुके हैं. विभिन्न राज्यों से सैलानी लगातार आ रहे हैं. जैसलमेर के दुर्ग, बाजार, झील, धोरों तक भीड़ नजर आ रही है.
दुर्ग पर लंबी कतारें: सोनार दुर्ग, पटवा हवेलियां, नथमल की हवेली और संग्रहालयों में अल सुबह से सैलानियों की लंबी कतारें लग रही है. दोपहर होते-होते शहर के बाजारों में स्थानीय लोगों से ज्यादा सैलानी दिखते हैं. शाम ढलते ही गड़ीसर झील और सम सैंड ड्यून्स देखने पर्यटक उमड़ रहे हैं.
देशी सैलानियों का दबदबा: इस सीजन में घरेलू सैलानियों की संख्या ज्यादा रहती है. गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के विभिन्न जिलों से सैलानी बड़ी संख्या में जैसलमेर पहुंच रहे हैं. परिवार, युवा वर्ग, दोस्तों और स्टूडेंट्स के टूर अभी ज्यादा हो रहे हैं.
सोनार दुर्ग मुख्य आकर्षण का केंद्र: सुबह पर्यटकों की सोनार दुर्ग पर सर्वाधिक भीड़ रहती है. दुर्ग की प्राचीर, गलियां और आसपास का इलाका पर्यटकों से खचाखच भरा रहता है. कई बार स्थिति यह होती है कि दुर्ग की गलियों में चलने की जगह नहीं मिलती. हर कोई इस धरोहर को करीब से देखने और तस्वीरों में कैद करने को बेताब दिखता है.
गड़ीसर झील में बोटिंग: जैसलमेर की पहचान गड़ीसर झील भी पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बनी है. दिनभर यहां बोटिंग का सिलसिला चलता रहता है. शाम ढलते ही गड़ीसर झील के आसपास मेले सा माहौल रहता है. रेगिस्तान के बीच इतनी बड़ी झील देखकर पहली बार आने वाले सैलानी खुद को रोक नहीं पाते.
सम के धोरे लुभाते: जैसलमेर से 45 किमी दूर स्थित सैंड ड्यून्स पर्यटकों का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है. शाम होते ही धोरों के बीच लाइटिंग से नहाया सम का अलग ही नजारा दिखता है. सम के धोरों पर ऊंट सफारी का रोमांच हर सैलानी के लिए खास अनुभव बन रहा है. टीलों पर डूबते सूरज का दृश्य मोबाइल और कैमरों में कैद किए जा रहे हैं. बच्चे रेत में खेलते नजर आते हैं तो बड़े उस पल को यादगार बनाने में जुट नजर आते हैं.
बाजारों में रौनक: पर्यटन सीजन का असर जैसलमेर के बाजारों में साफ नजर आ रहा है. सोनार दुर्ग के नीचे, हनुमान चौराहा, गोपा चौक, किला पार्किंग और गड़ीसर मार्ग पर दिन भर चहल–पहल रहती है. हस्तशिल्प, कपड़े, ज्वेलरी, लोक कला और स्मृति चिह्नों की जमकर खरीदारी हो रही है.
पर्यटन कारोबार में तेजी: होटल व्यवसायी ऋषभ ने बताया कि स्वर्णनगरी में सैलानियों की तादाद का सीधा फायदा जैसलमेर के पर्यटन कारोबार को मिल रहा है. होटल, रिसॉर्ट, टैक्सी चालक, जीप सफारी, कैमल सफारी, लोक कलाकार और छोटे दुकानदार, हर किसी के काम में तेजी आई. पर्यटन सीजन पीक पर आने के कारण होटलों के रूम रेट में इजाफा हुआ. सामान्य दिनों से अधिक रेट है.
नए साल की तैयारी: नववर्ष को लेकर जैसलमेर के होटल और रिसॉर्ट जोर–शोर से तैयारियों में जुटे हैं. डीजे नाइट, लोक संगीत, डेजर्ट डिनर, थीम पार्टी और विशेष कार्यक्रमों की तैयारी चल रही है. सम सैंड ड्यून्स पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर अलग ही उत्साह दिख रहा है.
शहर की बदली फिजां: पर्यटन सीजन और नव वर्ष की दस्तक ने जैसलमेर की फिजां बदल दी. शहर में हर तरफ उत्साह और रौनक है. इतिहास, संस्कृति, रेगिस्तान और मेहमाननवाजी के साथ जैसलमेर फिर देश के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है.