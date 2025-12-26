ETV Bharat / state

नववर्ष से पहले सैलानियों से गुलजार स्वर्णनगरी, होटल-रिसोर्ट फुल

जैसलमेर: देशभर में स्वर्णनगरी न्यू ईयर मनाने के लिए पहली पसंद बनती जा रही है. शहर के कोने कोने से सैलानी देखे जा रहे हैं. नए साल के स्वागत के लिए देसी सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है. सैलानियों के हुजूम का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि यहां सभी 500 होटल फुल हैं. जिन्होंने पहले बुकिंग नहीं कराई, उन्हें अब काफी मशक्कत करनी पड़ रही है.

शबाब पर पर्यटन सीजन: पर्यटन व्यवसायी अरविंद व्यास ने बताया कि यहां पर्यटन सीजन पूरे शबाब पर है. नववर्ष से ठीक पहले जैसलमेर के होटल, गेस्ट हाउस, रिसॉर्ट और डेजर्ट कैम्प लगभग भर चुके हैं. विभिन्न राज्यों से सैलानी लगातार आ रहे हैं. जैसलमेर के दुर्ग, बाजार, झील, धोरों तक भीड़ नजर आ रही है.

पढ़ें:स्वर्णनगरी जैसलमेर: 45 साल में गुमनामी से वैश्विक पर्यटन के शिखर तक

दुर्ग पर लंबी कतारें: सोनार दुर्ग, पटवा हवेलियां, नथमल की हवेली और संग्रहालयों में अल सुबह से सैलानियों की लंबी कतारें लग रही है. दोपहर होते-होते शहर के बाजारों में स्थानीय लोगों से ज्यादा सैलानी दिखते हैं. शाम ढलते ही गड़ीसर झील और सम सैंड ड्यून्स देखने पर्यटक उमड़ रहे हैं.

देशी सैलानियों का दबदबा: इस सीजन में घरेलू सैलानियों की संख्या ज्यादा रहती है. गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के विभिन्न जिलों से सैलानी बड़ी संख्या में जैसलमेर पहुंच रहे हैं. परिवार, युवा वर्ग, दोस्तों और स्टूडेंट्स के टूर अभी ज्यादा हो रहे हैं.

पढ़ें: हैप्पी बर्थडे जैसलमेर: स्वर्णनगरी ने गर्व और उल्लास से आज मनाया 870वां स्थापना दिवस

सोनार दुर्ग मुख्य आकर्षण का केंद्र: सुबह पर्यटकों की सोनार दुर्ग पर सर्वाधिक भीड़ रहती है. दुर्ग की प्राचीर, गलियां और आसपास का इलाका पर्यटकों से खचाखच भरा रहता है. कई बार स्थिति यह होती है कि दुर्ग की गलियों में चलने की जगह नहीं मिलती. हर कोई इस धरोहर को करीब से देखने और तस्वीरों में कैद करने को बेताब दिखता है.

गड़ीसर झील में बोटिंग: जैसलमेर की पहचान गड़ीसर झील भी पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बनी है. दिनभर यहां बोटिंग का सिलसिला चलता रहता है. शाम ढलते ही गड़ीसर झील के आसपास मेले सा माहौल रहता है. रेगिस्तान के बीच इतनी बड़ी झील देखकर पहली बार आने वाले सैलानी खुद को रोक नहीं पाते.