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दक्षिण कोसल का स्वर्णिम युग, महाशिवगुप्त बालार्जुन का बड़ा योगदान, ताम्रपत्रों में मिली अहम जानकारियां

रायपुर : प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था. उस जमाने में प्रतापी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में 595 ई से लेकर 650 ईस्वी तक शासन किया था. वह सिरपुर के शासक थे, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में उन्होंने 55 सालों तक शासन किया. जिसे छत्तीसगढ़ या दक्षिण कोसल का स्वर्णिम युग कहा जाता है. प्रतापी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय के ताम्रपत्र का उल्लेख पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में उल्लेख किया था.









महाशिवगुप्त बालार्जुन का योगदान



इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि भारत के इतिहास में छत्तीसगढ़ यानी दक्षिण कोसल के महान प्रतापी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का नाम अविस्मरणीय है. 595 ई से लेकर 650 ई तक अर्थात 55 सालों तक छत्तीसगढ़ में शासक रहे. इनका यह समय छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम युग कहलाता है. इस शासन के साहस का एक उदाहरण पर्याप्त है. जिस समय यह छत्तीसगढ़ के शासक थे. उस समय उत्तर में सम्राट हर्षवर्धन, दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय, बंगाल में शेशांक शासन कर रहे थे. तीनों महान सम्राटों के बीच में छत्तीसगढ़ में अस्मिता की रक्षा करते हुए सर्वधर्म संप्रभाव को ध्यान में रखकर शासन किया. जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म सभी धर्म का विकास हुआ. इनकी राजमाता वासोटा मगध के सूरवर्मा की कन्या थी, जो ब्याह करके छत्तीसगढ़ आई थी. उन्होंने अपने पति की याद में सिरपुर में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था जो कला का अद्भुत उदाहरण था-