ऑपेरशन भूदेव: सरकारी इंजीनियर के बैंक लॉकर की तलाशी में मिला 72 लाख रुपए का सोना
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गत 15 अक्टूबर को तीन शहरों में रामावतार मीणा के दर्जनभर ठिकानों पर छापेमारी की थी.
Published : October 17, 2025 at 5:25 PM IST
जयपुर: पंचायती राज विभाग के एक्सईएन और वर्तमान में पंचायतीराज संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर रामावतार मीणा के बैंक लॉकर की शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने तलाशी ली. जिसमें 560 ग्राम सोना मिला. बरामद सोने का वर्तमान बाजार मूल्य 72 लाख रुपए है. एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर-प्रथम (जयपुर ईकाई) ने शुक्रवार को बैंक लॉकर की तलाशी ली. अधिकारी के खिलाफ एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था और पिछले दिनों तीन शहरों में दर्जनभर ठिकानों पर छापेमारी की थी. इसे 'ऑपेरशन भूदेव' नाम दिया गया.
छापेमारी में मिली लॉकर होने की जानकारी: उन्होंने बताया, इस दौरान संपत्ति के दस्तावेजों के साथ ही एसबीआई की इंदिरा गांधी नगर ब्रांच में लॉकर होने की भी जानकारी मिली थी. जिसकी आज तलाशी ली गई. उन्होंने बताया कि रामावतार मीणा के अन्य निर्माणाधीन मकानों की वैल्यूएशन करवाई जा रही है. उन्होंने बताया कि गोपनीय जानकारी मिलने पर सत्यापन के बाद एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कर रामावतार मीणा के तीन शहरों में दर्जनभर ठिकानों पर छापेमारी की थी.
पढ़ें: पंचायतीराज संस्थान के XEN पर ACB का शिकंजा, तीन शहरों में दर्जनभर ठिकानों पर छापेमारी
वैध आय से 115 फीसदी ज्यादा संपत्ति: इस दौरान अधिकारी और परिजनों के नाम पर जयपुर, गंगापुर सिटी, करौली और उदयपुर के विभिन्न स्थानों पर आवासीय भूखंड, फार्म हाउस, पत्नी के नाम पर कंस्ट्रक्शन कंपनी होने की जानकारी सामने आई. तथ्यों की जांच में सामने आया कि उन्होंने अपनी वैध आय से 2.77 करोड़ रुपए अधिक की संपत्तियां अर्जित की है. जो उनकी वैध आय से 115 फीसदी अधिक है.
पढ़ें: पूर्व आयकर अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा, 27 लाख का अर्थदंड
जयपुर में प्लॉट, मकान और कृषि भूमि: उनके जयपुर शहर में इंदिरा गांधी नगर में प्राइम लोकेशन पर छह बड़े प्लाट और मकान, जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में रोहिणी नगर टीलावाला में करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति, जयपुर के अचलपुरा कोटखावदा में मुख्य मार्ग पर बेशकीमती कृषि भूमि में निवेश, खिरखिड़ा (करौली) में करीब पांच बीघा खेत और फार्म हाउस होने की पुष्टि हुई है.
पढ़ें: सिरोही परिवहन इंस्पेक्टर के 7 ठिकानों पर एसीबी का छापा, आलीशान कोठी सहित 14 संपत्तियां मिली
7500 वर्गफीट में बनवा रहे आलीशान कोठी: इसके साथ ही गंगापुर सिटी में दो मंजिला मकान और जमीन व चल-अचल संपत्ति होने की पुष्टि हुई है. इंदिरा गांधी नगर, जयपुर में करीब 7500 वर्गफीट में एक आलीशान कोठी का निर्माण चल रहा है. जिसमें करीब एक करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. इस मामले में एसीबी आगे अनुसंधान में जुटी है.