ETV Bharat / state

ऑपेरशन भूदेव: सरकारी इंजीनियर के बैंक लॉकर की तलाशी में मिला 72 लाख रुपए का सोना

जयपुर: पंचायती राज विभाग के एक्सईएन और वर्तमान में पंचायतीराज संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर रामावतार मीणा के बैंक लॉकर की शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने तलाशी ली. जिसमें 560 ग्राम सोना मिला. बरामद सोने का वर्तमान बाजार मूल्य 72 लाख रुपए है. एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर-प्रथम (जयपुर ईकाई) ने शुक्रवार को बैंक लॉकर की तलाशी ली. अधिकारी के खिलाफ एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था और पिछले दिनों तीन शहरों में दर्जनभर ठिकानों पर छापेमारी की थी. इसे 'ऑपेरशन भूदेव' नाम दिया गया.

छापेमारी में मिली लॉकर होने की जानकारी: उन्होंने बताया, इस दौरान संपत्ति के दस्तावेजों के साथ ही एसबीआई की इंदिरा गांधी नगर ब्रांच में लॉकर होने की भी जानकारी मिली थी. जिसकी आज तलाशी ली गई. उन्होंने बताया कि रामावतार मीणा के अन्य निर्माणाधीन मकानों की वैल्यूएशन करवाई जा रही है. उन्होंने बताया कि गोपनीय जानकारी मिलने पर सत्यापन के बाद एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कर रामावतार मीणा के तीन शहरों में दर्जनभर ठिकानों पर छापेमारी की थी.

पढ़ें: पंचायतीराज संस्थान के XEN पर ACB का शिकंजा, तीन शहरों में दर्जनभर ठिकानों पर छापेमारी

वैध आय से 115 फीसदी ज्यादा संपत्ति: इस दौरान अधिकारी और परिजनों के नाम पर जयपुर, गंगापुर सिटी, करौली और उदयपुर के विभिन्न स्थानों पर आवासीय भूखंड, फार्म हाउस, पत्नी के नाम पर कंस्ट्रक्शन कंपनी होने की जानकारी सामने आई. तथ्यों की जांच में सामने आया कि उन्होंने अपनी वैध आय से 2.77 करोड़ रुपए अधिक की संपत्तियां अर्जित की है. जो उनकी वैध आय से 115 फीसदी अधिक है.