ETV Bharat / state

IGI एयरपोर्ट पर 4.03 करोड़ का सोना जब्त: फ्लोर स्प्रिंग के अंदर छड़ बनाकर छिपाया गया था 3.20 किलो सोना

4.03 करोड़ का सोना जब्त ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी के एक अनोखे और शातिर तरीके का पर्दाफाश किया है. दुबई से आ रहे एक भारतीय यात्री के पास से करीब 3.20 किलोग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 4.03 करोड़ रुपए आंकी गई है. सोने को छिपाने के लिए तस्करों ने जो तरीका अपनाया, उसने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया.

फ्लोर स्प्रिंग के अंदर छिपाया गया था सोना