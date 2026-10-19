IGI एयरपोर्ट पर 4.03 करोड़ का सोना जब्त: फ्लोर स्प्रिंग के अंदर छड़ बनाकर छिपाया गया था 3.20 किलो सोना
सोने को बेहद चालाकी से एक भारी-भरकम 'फ्लोर स्प्रिंग' आमतौर पर दरवाजों में लगने वाला हाइड्रोलिक उपकरण) के अंदर छिपाकर रखा गया था.
Published : October 19, 2026 at 5:24 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी के एक अनोखे और शातिर तरीके का पर्दाफाश किया है. दुबई से आ रहे एक भारतीय यात्री के पास से करीब 3.20 किलोग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 4.03 करोड़ रुपए आंकी गई है. सोने को छिपाने के लिए तस्करों ने जो तरीका अपनाया, उसने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया.
फ्लोर स्प्रिंग के अंदर छिपाया गया था सोना
कस्टम अधिकारियों के अनुसार, 19 अक्टूबर को फ्लाइट संख्या EK-512 से दुबई से दिल्ली पहुंचे एक भारतीय यात्री की गतिविधियों पर संदेह हुआ. मौके पर ही उसकी स्पॉट प्रोफाइलिंग की गई, जिसके बाद उसके सामान की बारीकी से तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान जब सामान और उपकरणों की जांच की गई, तो पता चला कि सोने को बेहद चालाकी से एक भारी-भरकम 'फ्लोर स्प्रिंग' आमतौर पर दरवाजों में लगने वाला हाइड्रोलिक उपकरण) के अंदर छिपाकर रखा गया था.
🪙 Gold Rods Concealed in a Floor Spring Recovered at IGI Airport On 19.10.2026, based on spot profiling, Customs officers at IGI Airport intercepted an Indian passenger arriving from Dubai (Flight EK-512). A detailed search of his baggage found 3.20 kg of gold in rod form, concealed inside a floor spring. Approx. value: ₹4.03 crore 📌 Spot profiling and a thorough search exposed a concealment built to avoid detection. Case booked under the Customs Act, 1962. Further investigation underway. 🇮🇳 #IGIAirport #CustomsAlert #GoldSeizure @cbic_india @FinMinIndia @Delhicustoms— Delhi Customs (Airport & General) (@AirportGenCus) October 19, 2026
अधिकारियों ने जब फ्लोर स्प्रिंग को खोलकर देखा, तो उसके भीतर से छड़ के रूप में सोने के टुकड़े निकले. बरामद किए गए सोने का कुल वजन 3.20 किलोग्राम है. सीमा शुल्क अधिकारियों की मुस्तैदी और पैनी नजर के कारण तस्करों का यह हाई-टेक छिपाने का तरीका असफल साबित हुआ.
करोड़ों की कीमत और आगे की कार्रवाई
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस बरामद सोने की कीमत लगभग 4.03 करोड़ रुपए बताई जा रही है. इतनी भारी मात्रा में कीमती धातु को इस प्रकार अवैध रूप से देश में लाने के प्रयास ने सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.
आरोपी यात्री को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि इस तस्करी के पीछे कौन सा सिंडिकेट काम कर रहा है और यह सोना भारत में किसे डिलीवर किया जाना था. इस तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों और इसके अंतर्राष्ट्रीय लिंक को खंगालने के लिए आगे की गहन जांच जारी है.
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