फिरोजाबाद में 19 लाख कैश के साथ तीन बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार
फिरोजाबाद पुलिस ने किया खुलासा, बदमाशों से पूछताछ की जा रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 10:38 AM IST
फिरोजाबाद:शिकोहाबाद में 12 जून को कुछ बदमाशों ने एक सराफा कारोबारी की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर नगदी औऱ आभूषणों की लूट की थी. पुलिस ने इन तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ के दौरान घायल हुए एक बदमाश को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.
पुलिस के मुताबिक देर रात एक काली स्कॉर्पियो कार को रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें सवार बदमाशों ने वाहन छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे. इस दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की गई. जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश सुमित उर्फ भोला निवासी कामबक्षपुर, थाना नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा के पैर में गोली लग गई. उसके दो साथी नीरज और कौशेंद्र को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.
शिकोहाबाद पुलिस ने गुरुवार देर रात तीन बजे छीछामई नहर पुलिया के पास सूचना पर बदमाशों की घेराबंदी की थी. इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी. 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे देखे गए. इन कैमरों से बदमाशों की शिनाख्त हो सकी.पुलिस को जानकारी मिली कि लूट की इस घटना को अंजाम देने वाले बदमाश लखनऊ जाने की फिराक में थे. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बदमाशों को पकड़ लिया. पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि बदमाश जो बैग लूटकर ले गए है उसमें एक लाख 45 हजार रुपये नगद और साढ़े चार सौ ग्राम गोल्ड था.
एएसपी अनुज चौधरी ने बताया कि तीनों लुटेरे कामबक्शपुर नोलेज पार्क, गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं. उनके कब्जे से लूट का सोना बेचकर 19 लाख रुपये, लूट में इस्तेमाल बाइक, स्कॉर्पियो, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं.