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गजब! लखीमपुर खीरी में मालखाने से 1 करोड़ का सोना गायब, पुलिस बोली- 'बंदर ले गए और पानी में गल गया'

लखीमपुर खीरी जिले में मालखाने में रखा एक करोड़ का सोना गायब ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : कभी-कभी अदालतों में ऐसे मामले सामने आते हैं, जो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगते, लेकिन जब ऐसी कहानी कानून की रक्षा करने वाली संस्था की ओर से सुनाई जाए, तो सवाल केवल एक मामले तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही पर खड़े हो जाते हैं. लखीमपुर खीरी की सदर कोतवाली से जुड़ा एक ऐसा ही मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें करोड़ों रुपये मूल्य के सोने के आभूषणों के गायब होने पर पुलिस ने अदालत को बताया कि बारिश में पोटलियां खराब हो गईं और बाद में बंदर जेवर उठा ले गए. अदालत ने इस दलील को न सिर्फ अविश्वसनीय माना, बल्कि पूरे प्रकरण को गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखते हुए कड़ी टिप्पणी की है. लखीमपुर खीरी जिले में मालखाने में रखा एक करोड़ का सोना गायब (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, इस मामले की शुरुआत साल 2007 में हुई थी. दीपावली की रात शहर के कपूरथला मोहल्ले में रहने वाली रानी अग्रवाल उर्फ जूली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पोस्टमार्टम के दौरान उनके शरीर से उतारे गए सोने के बहुमूल्य आभूषण पुलिस को सुपुर्द किए गए थे. इनमें सोने की चेन, लॉकेट, अंगूठी, नाक की कील और कई भारी चूड़ियां शामिल थीं. इन सभी आभूषणों को पुलिस ने मालखाने में सुरक्षित रखने का दावा किया था, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है. दूसरी ओर, मृतका के मायके पक्ष की शिकायत पर पति मुदित अग्रवाल और उनके परिजनों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ. मामला अदालत में पहुंचा और वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया चलती रही. इस दौरान जब्त किए गए आभूषण न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वर्षों तक ये आभूषण अदालत में प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके कारण मुकदमे की सुनवाई भी प्रभावित हुई. पुलिस ने कहा- बंदरों ने जेवरों को नुकसान पहुंचाया