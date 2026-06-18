बैंक से करोड़ों का गोल्ड गायब, तीन कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज हुआ केस

बैंक से करोड़ों का गोल्ड गायब, तीन कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज हुआ केस
बैंक की भरौल शाखा का एक कर्मचारी, जिसके पास गोल्ड रखने की तिजोरी की चाबी रहती है, पिछले कुछ दिनों से लापता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 9:37 AM IST
फिरोजाबाद: जनपद से एक बेहद चौकाने वाला मामला सामने आया है. जहां बैंक के लॉकर में रखा करोड़ों रुपये कीमत का गोल्ड रहस्यमय तरीके से गायब हो गया. इस मामले में बैंक के तीन कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध मिलने पर इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करायी गयी है. आम तौर पर सेफ समझे जाने वाले बैंक लॉकर से करोड़ों कीमत वाला गोल्ड चोरी होने से बैंक प्रशासन और ग्राहकों में हड़कंप मचा है.
मामला अरांव थाना क्षेत्र के गांव भरौल स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से जुड़ा है.लॉकर से गायब होने सोने के पैकिट की संख्या 96 है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि गोल्ड का वजन कितना है और उसकी कीमत क्या है. दरअसल, बैंक के उच्च अधिकारियों को जानकारी मिली कि बैंक की भरौल शाखा का एक कर्मचारी जिसके पास गोल्ड रखने की तिजोरी की चाबी रहती है, पिछले कुछ दिनों से लापता है.
जानकारी मिलने के बाद बैंक के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर डुप्लीकेट चाबी से जब उस लॉकर को खोला गया और जब उसका मिलान कराया गया तो 96 पैकिट गायब थे, जो गोल्ड लोन या फिर सुरक्षा कारणों से बैंक की तिजोरी में रखा गया था. करोड़ों रुपये कीमत वाले इस गोल्ड के गायब होने से हड़कंप मच गया.
इस मामले में बैंक के आंचलिक कार्यालय के मुख्य प्रबंधक आदित्य प्रताप सिंह ने बैंक कर्मचारी दिलीप कुमार,नरेश कुमार और बैंक के तत्कालीन मैनेजर संदीप यादव के खिलाफ विभिन्न सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराया गया है.इंस्पेक्टर अरांव ऋषि कुमार ने बताया कि इस मामले में बैंक के तीन अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गयी है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.
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