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बैंक से करोड़ों का गोल्ड गायब, तीन कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज हुआ केस

फिरोजाबाद: जनपद से एक बेहद चौकाने वाला मामला सामने आया है. जहां बैंक के लॉकर में रखा करोड़ों रुपये कीमत का गोल्ड रहस्यमय तरीके से गायब हो गया. इस मामले में बैंक के तीन कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध मिलने पर इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करायी गयी है. आम तौर पर सेफ समझे जाने वाले बैंक लॉकर से करोड़ों कीमत वाला गोल्ड चोरी होने से बैंक प्रशासन और ग्राहकों में हड़कंप मचा है.

मामला अरांव थाना क्षेत्र के गांव भरौल स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से जुड़ा है.लॉकर से गायब होने सोने के पैकिट की संख्या 96 है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि गोल्ड का वजन कितना है और उसकी कीमत क्या है. दरअसल, बैंक के उच्च अधिकारियों को जानकारी मिली कि बैंक की भरौल शाखा का एक कर्मचारी जिसके पास गोल्ड रखने की तिजोरी की चाबी रहती है, पिछले कुछ दिनों से लापता है.

जानकारी मिलने के बाद बैंक के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर डुप्लीकेट चाबी से जब उस लॉकर को खोला गया और जब उसका मिलान कराया गया तो 96 पैकिट गायब थे, जो गोल्ड लोन या फिर सुरक्षा कारणों से बैंक की तिजोरी में रखा गया था. करोड़ों रुपये कीमत वाले इस गोल्ड के गायब होने से हड़कंप मच गया.