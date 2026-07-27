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वाराणसी एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 70 लाख का सोना, शारजाह की फ्लाइट में सीट के नीचे पेस्ट बनाकर छिपाया था

यात्री के पास बरामद सोने से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले. तस्करी के मामले में भारतीय यात्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

वाराणसी एयरपोर्ट पर पकड़ा गया तस्करी का सोना.
वाराणसी एयरपोर्ट पर पकड़ा गया तस्करी का सोना. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 8:20 PM IST

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वाराणसी : लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डीआरआई ने लगभग 70 लाख रुपए का अवैध सोना पकड़ा है. डीआरआई ने 491.290 ग्राम विदेशी मूल का सोना जब्त किया है. जब्त किया गया सोना 24 कैरेट का है.

डीआरआई के अधिकारियों ने बताया, टीम को सूचना मिली थी कि शारजाह से एक भारतीय यात्री सोना लेकर वाराणसी एयरपोर्ट पर आ रहा है. सूचना के आधार पर अधिकारी विमान आने का इंतजार कर रहे थे. रविवार को विमान के वाराणसी एयरपोर्ट पर आने के बाद यात्रियों की तलाशी ली गई.

इसी दौरान एक यात्री की सीट के नीचे पेस्ट/कम्पाउंड के रूप में छिपाकर रखा गया सोना बरामद किया गया. यात्री से पूछताछ की गई. यात्री के पास बरामद सोने से संबंधित किसी तरह के डॉक्यूमेंट नहीं मिले. तस्करी के मामले में भारतीय यात्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. सिंडिकेट से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान एवं उनकी संलिप्तता का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

इससे पहले 23 जुलाई को डीआरआई ने कूच बिहार से नई दिल्ली जा रही एक महिला यात्री को ट्रेन के माध्यम से बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया विदेशी मूल का सोना ले जाते हुए गिरफ्तार किया था. इस कार्रवाई में लगभग 4.98 किलोग्राम विदेशी मूल का सोना, जिसकी अनुमानित कीमत 7.11 करोड़ थी, बरामद कर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया.

डीआरआई ने जनवरी 2026 से अब तक उत्तर प्रदेश में आठ विभिन्न मामलों में लगभग 13.267 किलोग्राम तस्करी का विदेशी मूल का सोना, जिसकी अनुमानित कीमत 19 करोड़ है, जब्त किया गया है तथा इन मामलों में नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है.

यह भी पढ़ें : वाराणसी नगर निगम ने 100 करोड़ की सरकारी संपत्ति से हटाया कब्जा, भूमाफिया ने तालाब को कूड़े से भर दिया था

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