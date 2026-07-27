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वाराणसी एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 70 लाख का सोना, शारजाह की फ्लाइट में सीट के नीचे पेस्ट बनाकर छिपाया था

वाराणसी एयरपोर्ट पर पकड़ा गया तस्करी का सोना. ( Photo Credit; ETV Bharat )