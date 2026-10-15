लखनऊ एयरपोर्ट पर शारजाह के यात्री से 70.81 लाख का सोना बरामद
बरामद सोने का कुल वजन 472.100 ग्राम पाया गया, कस्टम ने शुरू की जांच.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 7:56 AM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को सोने की तस्करी के संदेह में एक यात्री को पकड़ा. शारजाह से इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई-1424 से सुबह 7:20 बजे लखनऊ पहुंचे यात्री की जांच के दौरान 472.100 ग्राम सोना बरामद हुआ. बरामद सोने की कीमत 70 लाख 81 हजार 500 रुपये आंकी गई है. सीमा शुल्क अधिकारियों ने सोने को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
बुधवार को शारजाह से आने वाली उड़ान संख्या 6ई-1424 के यात्रियों की जांच के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों को एक यात्री की गतिविधियों पर संदेह हुआ. इसके बाद उसकी गहन तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान यात्री से सोना मिला. बरामद सोने का कुल वजन 472.100 ग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 70,81,500 रुपये बताई गई है. पकड़े गए यात्री की पहचान बिहार प्रांत के गोपालगंज निवासी केदार महतो के रूप में हुई.
सीमा शुल्क विभाग ने बरामद सोने को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया है. जबकि यात्री को हिरासत में लेकर अधिकारी उससे पूछताछ करने के साथ मामले की जांच कर रहे है.
कस्टमर विभाग ने प्रेस नोट जारी कर सूचना दी कि शारजाह से आने वाली एक विमान में यात्री के पास से जांच के दौरान 472 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसके अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत 70 लख रुपए से अधिक है. पकड़े गए सोने के बारे में युवक से पूछताछ किए, लेकिन कोई जवाब ना दे पाने के कारण युवक को विरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. लखनऊ एयरपोर्ट परअधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सोने को लाने के उद्देश्य और उससे जुड़े अन्य तथ्यों का भी पता लगाया जाएगा.
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