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लखनऊ एयरपोर्ट पर शारजाह के यात्री से 70.81 लाख का सोना बरामद

70.81 लाख का गोल्ड बरामद ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को सोने की तस्करी के संदेह में एक यात्री को पकड़ा. शारजाह से इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई-1424 से सुबह 7:20 बजे लखनऊ पहुंचे यात्री की जांच के दौरान 472.100 ग्राम सोना बरामद हुआ. बरामद सोने की कीमत 70 लाख 81 हजार 500 रुपये आंकी गई है. सीमा शुल्क अधिकारियों ने सोने को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

बुधवार को शारजाह से आने वाली उड़ान संख्या 6ई-1424 के यात्रियों की जांच के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों को एक यात्री की गतिविधियों पर संदेह हुआ. इसके बाद उसकी गहन तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान यात्री से सोना मिला. बरामद सोने का कुल वजन 472.100 ग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 70,81,500 रुपये बताई गई है. पकड़े गए यात्री की पहचान बिहार प्रांत के गोपालगंज निवासी केदार महतो के रूप में हुई.