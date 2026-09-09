चन्दौली में 4 करोड़ का सोना बरामद, दो गिरफ्तार
कार के गियर बॉक्स के नीचे विशेष बॉक्स बनाकर सोना छिपाया गया था और आरोपी उसे दिल्ली ले जा रहे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 10:17 AM IST
चन्दौली: सदर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ 92 लाख रुपये कीमत का सोना बरामद किया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बरामद पीली धातु का कुल वज़न 2 किलो 565 ग्राम बताया गया है. कार्रवाई के दौरान तस्करी में प्रयुक्त कार और पांच मोबाइल फोन भी बरामद किए गए.
सीओ सदर नामेंद्र रावत ने बताया कि स्वाट टीम और थाना चन्दौली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद रंग की KIA Carens कार से दो लोग बिहार की तरफ से सोना लेकर दिल्ली की ओर जा रहे हैं.
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नवही पुलिया हाईवे पर वाहनों की चेकिंग शुरू की. इसी दौरान संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने वाहन भगाकर निकलने की कोशिश की. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कॉम्बिंग कर कार को रोक लिया.
पूछताछ में चालक ने अपना नाम जुबेर मुबारक शेख निवासी सांगली, महाराष्ट्र बताया, जबकि उसके साथ बैठे व्यक्ति की पहचान मनीष कुमार निवासी फतेहाबाद, हरियाणा के रूप में हुई.
पुलिस के अनुसार, दोनों ने बताया कि कार के गियर बॉक्स के नीचे विशेष बॉक्स बनाकर सोना छिपाया गया था और वे उसे दिल्ली ले जा रहे थे.
अभियुक्तों की निशानदेही पर वाहन में बने बॉक्स को खोलकर जांच की गई. इसमें कपड़े के लंबे बेल्ट में भूरे रंग के सेलो टेप से लपेट कर रखी गई 22 सिल्लियां बरामद हुईं. दोनों आरोपी सोने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर सके. बरामदगी की सूचना आयकर विभाग और राजस्व आसूचना विभाग को दी गई.
संबंधित अधिकारियों और सरकारी वैल्यूअर की मौजूदगी में सोने का वजन कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3.92 करोड़ रुपये आंकी गई. आयकर विभाग ने प्रारंभिक तौर पर इसे विदेश में निर्मित सोना बताया है. कार्रवाई के बाद बरामद सोना नियमानुसार राजस्व आसूचना विभाग को सुपुर्द कर दिया गया.