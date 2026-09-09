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चन्दौली में 4 करोड़ का सोना बरामद, दो गिरफ्तार

चंदौली में 3 करोड़ 92 लाख रुपये कीमत का सोना बरामद. ( ईटीवी भारत )

चन्दौली: सदर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ 92 लाख रुपये कीमत का सोना बरामद किया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बरामद पीली धातु का कुल वज़न 2 किलो 565 ग्राम बताया गया है. कार्रवाई के दौरान तस्करी में प्रयुक्त कार और पांच मोबाइल फोन भी बरामद किए गए. सीओ सदर नामेंद्र रावत ने बताया कि स्वाट टीम और थाना चन्दौली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद रंग की KIA Carens कार से दो लोग बिहार की तरफ से सोना लेकर दिल्ली की ओर जा रहे हैं. चंदौली में बरामद सोने की कीमत करीब 3.92 करोड़ रुपये आंकी गई. (ईटीवी भारत) सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नवही पुलिया हाईवे पर वाहनों की चेकिंग शुरू की. इसी दौरान संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने वाहन भगाकर निकलने की कोशिश की. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कॉम्बिंग कर कार को रोक लिया.