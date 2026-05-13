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बनारस के सोना कारोबारियों ने बेची झालमुड़ी, कहा, पीएम की अपील से हम आ गए सड़क पर

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज हैदराबाद और गुजरात की रैली में देशवासियों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की थी. प्रधानमंत्री की यह स्ट्रेटजी भले ही अधिकांश लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन उनका यह बयान सर्राफा व्यापारियों को सड़क पर ला दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना न खरीदने वाले अपील के खिलाफ व्यापारी अपने-अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं. बंगाल चुनाव से चर्चा में आई झालमुड़ी भी अब इस विरोध में देखने को मिल रही है. वाराणसी में स्वर्ण कारोबारी और कारीगरों ने बुधवार को अनोखे अंदाज में झालमुड़ी बेचकर प्रधानमंत्री की अपील के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.



वाराणसी के सर्किट हाउस जिला मुख्यालय क्षेत्र में स्वर्ण कारोबारी और कारीगरों ने गले में झालमुड़ी की डलिया लटका कर, सोनार झालमुड़ी नाम से बेचते नजर आए. व्यापारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील की वजह से हमारे सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जो लोग सोना खरीदना भी चाहते थे वह इस अपील के बाद अब पीछे हट रहे हैं. जिसका बड़ा नुकसान स्वर्ण कारोबारी और कारीगरों को भुगतना पड़ा रहा है.

कारीगरों को काम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वह वापस अपने गांव भाग रहे हैं. स्वर्ण कारोबारियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. अगर कोई आर्डर भी आता है तो कारीगर नही है, मोदी सरकार स्वर्ण कारोबारियों को सड़क पर लाने का काम कर रही है.