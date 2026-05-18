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सुरक्षा को लेकर चिंतित दुमका के सर्राफा व्यवसायी, पुलिस को सौंपा ज्ञापन

दुमका में जरमुंडी बाजार के सोना व्यापारियों ने अपनी और अपनी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर जरमुंडी थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा.

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जरमुंडी थाना, दुमका (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 18, 2026 at 1:11 PM IST

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दुमकाः जरमुंडी बाजार के सोना व्यापारियों ने अपनी जान-माल की सुरक्षा के लिए ब्लॉक ऑफिस के सामने मीटिंग की. उन्होंने अपनी और अपनी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर जरमुंडी थाना पहुंचकर थाना प्रभारी दयानंद शाह को ज्ञापन सौंपा.

स्वर्ण व्यापारियों से कई बार हुई छिनतई

जरमुंडी थाना क्षेत्र में आये दिन स्वर्ण व्यापारियों से गहने जेवर छिनतई की घटनाएं सामने आ रही हैं. इसको देखते हुए जरमुंडी बाजार के सोने चांदी के दुकानदारों ने लुटेरों से रक्षा के लिए जरमुंडी थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को एक आवेदन दिया और सुरक्षा की गुहार लगाई है. दुकानदारों ने बताया कि बीते दिनों कई दुकानदारों के साथ छिनतई की घटनाएं घटित हुई हैं, जिससे स्वर्ण व्यवसायी डरे और सहमे हुए हैं. खासकर हटिया एवं भीड़-भाड़ के समय लुटेरे दुकान या बाइक की डिक्की में रखे जेवर उड़ा लेते हैं.

जानकारी देते स्वर्ण व्यापारी (Etv Bharat)

मुख्य बाजार में सीसीटीवी लगवाने की मांग

दुकानदारों ने जरमुंडी बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग की है. चौक चौराहों पर चौकीदारों की ड्यूटी लगाने एवं पुलिस गश्ती बढ़ाने की अपील की है. स्वर्ण व्यापारियों ने बताया कि हम लोग देर रात अपनी दुकानें बंद कर घर पर जाते हैं. उसी समय चोर उचक्कों द्वारा दुकान का शटर तोड़कर सोना चांदी के जेवर या नगद रुपया निकाल लिया जाता है.

आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही पता चला कि घटना कैसे हुई. ना ही कभी चोर पकड़ा गया. इसलिए हम लोगों ने बैठक कर थाना प्रभारी दयानंद शाह को ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी है कि भीड़भाड़ वाले चौक-चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगा देने से घटना में कमी आएगी और अगर घटना हुई तो उसका उद्भेदन भी हो जाएगा. थाना प्रभारी ने सभी व्यापारियों को इस पर अग्रतर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है.

थाना प्रभारी को सौंपा है ज्ञापन

स्वर्ण व्यापारियों ने अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर बताया कि हाल ही में हम लोगों के साथ कई घटनाएं हो चुकी हैं. कभी बंद दुकान में ताला तोड़कर माल निकाल लिया जाता है तो कभी आने जाने में बाइक की डिक्की से सोना चांदी का जेवरात हो या रुपया पैसा हो उचक्कों द्वारा निकाल लिया जाता है. इसी को लेकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है.

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