बिहार में सोने के बिस्किट के साथ इंटरनेशनल स्मगलर गिरफ्तार, आभूषण व्यवसायी से भी पूछताछ
भोजपुर में सोने के बिस्किट के साथ अंतरराष्ट्रीय तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. नेपाल से सोने की तस्करी कर आरा में बेचता था.
Published : December 4, 2025 at 3:40 PM IST
भोजपुर: जिले के आरा शहर के नवादा थाने की पुलिस ने सोने की तस्करी का खुलासा करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय तस्कर को गिरफ्तार किया है. उसके पास से सौ-सौ ग्राम के सोने के पांच बिस्किट, एक लाख 40 हजार रुपए नगद और एक मोबाइल भी जब्त किया गया है. सोने की बिस्किट की कीमत लगभग 63 लाख रुपये बतायी जा रही है.
सोने के बिस्किट के साथ इंटरनेशनल तस्कर गिरफ्तार: गिरफ्तार तस्कर की पहचान बक्सर जिले के डुमरांव थाना क्षेत्र के पुराना भोजपुर गांव निवासी रामनरेश पांडेय के रूप में हुई है. उसे मंगलवार को नवादा थाना क्षेत्र के करमन टोला स्थित पेट्रोल पंप के पास से एक गली से गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार ये तस्कर नेपाल के वीरगंज से तस्करी कर नगर थाना क्षेत्र के गोपाली चौक स्थित एक आभूषण दुकानदार को सोने की बिस्किट बेचता था.
आभूषण दुकानदार की संलिप्तता की भी जांच : पूछताछ में तस्कर द्वारा आरा के आभूषण दुकानदार को बिस्किट बेचने के लिए आने की बात भी स्वीकार की है. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन और तस्करी गिरोह के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है. साथ ही आभूषण दुकानदार की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है.
गुप्त सूचना के आधार पर #भोजपुर_पुलिस की बड़ी कार्रवाई.....— Bhojpur Police (@bhojpur_police) December 3, 2025
आरा नवादा थाना क्षेत्र से 500 ग्राम सोना, 01 मोबाइल एवं 1,40,650/- रुपये नगद के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
" भोजपुर पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर"#HainTaiyaarHum@bihar_police@BiharHomeDept@IPRDBihar pic.twitter.com/cDJvxIfhki
पुलिस अधीक्षक राज द्वारा बुधवार को सोने के पांच बिस्किट के साथ तस्कर की गिरफ्तारी की पुष्टि की गयी है. इस मामले में नवादा थाने के दारोगा अविनाश कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.
पटना होते आरा पहुंचता था तस्कर: जानकारी के अनुसार, नेपाल के वीरगंज में सोना खरीदने के बाद तस्कर रक्सौल में सीमा पार कर बिहार घुसने के बाद पटना होते बस से आरा पहुंचता था. उसने इससे पहले भी आरा के गोपाली चौक स्थित भारत भूषण ज्वेलर्स के मालिक मुन्ना जी को तस्करी का सोना बेचा था. पूछताछ के दौरान तस्कर द्वारा पुलिस को यह जानकारी दी गई है.
आभूषण व्यवसायी ने 12 बजे का दिया था समय: पुलिस के अनुसार पूछताछ में तस्कर राम नरेश पांडेय ने बताया कि उसने 29 नवंबर को नेपाल के वीरगंज से सोने की बिस्किट खरीदी थी. वहां से वह अपने ससुराल कायमनगर आया था. बुधवार की सुबह करीब सात बजे वह सोने की बिस्किट देने आरा के आभूषण व्यवसायी के यहां आया था, लेकिन आभूषण व्यवसायी ने उसे दोपहर बारह बजे बुलाया. उसके बाद वह करमन टोला आ गया था.
लोगों को हुआ शक: पुलिस को सूचना मिली कि करमन टोला पेट्रोल पंप के पास एक शख्स संदिग्ध स्थिति में इधर-उधर घूम रहा है. उस आधार पर दारोगा अविनाश कुमार और दीपक करमन टोला पहुंचे. अबतक दिवा गश्ती दल में निकले दारोगा बासुदेव पासवान भी पुलिस बल के साथ पहुंच चुके थे. सूचना के सत्यापन के दौरान पुलिस टीम पेट्रोल पंप के पास मोहन सिंह की गली में पहुंची, तो संदिग्ध स्थिति में घूम रहा शख्स दिखा.
पुलिस को देखते ही भागने लगा: पुलिस टीम द्वारा उसे पकड़ कर पूछताछ शुरू की गयी, तो वह भागने की कोशिश करने लगा. शुरू में तो वह इधर-उधर की बातें करता रहा. नाम और पता भी गलत बता रहा था, लेकिन तलाशी लेने के दौरान उसकी पैंट की जेब से सिल्वर फाइल में लपेट कर रखे गये सौ-सौ ग्राम के सोने के पांच बिस्किट बरामद किए गए. दूसरी जेब से करीब एक लाख 40 हजार रुपए नगद और मोबाइल बरामद किए गए.बाद में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा तस्करी के लिए आरा आने की बात स्वीकार की.
