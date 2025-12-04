ETV Bharat / state

बिहार में सोने के बिस्किट के साथ इंटरनेशनल स्मगलर गिरफ्तार, आभूषण व्यवसायी से भी पूछताछ

भोजपुर: जिले के आरा शहर के नवादा थाने की पुलिस ने सोने की तस्करी का खुलासा करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय तस्कर को गिरफ्तार किया है. उसके पास से सौ-सौ ग्राम के सोने के पांच बिस्किट, एक लाख 40 हजार रुपए नगद और एक मोबाइल भी जब्त किया गया है. सोने की बिस्किट की कीमत लगभग 63 लाख रुपये बतायी जा रही है.

सोने के बिस्किट के साथ इंटरनेशनल तस्कर गिरफ्तार: गिरफ्तार तस्कर की पहचान बक्सर जिले के डुमरांव थाना क्षेत्र के पुराना भोजपुर गांव निवासी रामनरेश पांडेय के रूप में हुई है. उसे मंगलवार को नवादा थाना क्षेत्र के करमन टोला स्थित पेट्रोल पंप के पास से एक गली से गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार ये तस्कर नेपाल के वीरगंज से तस्करी कर नगर थाना क्षेत्र के गोपाली चौक स्थित एक आभूषण दुकानदार को सोने की बिस्किट बेचता था.

आभूषण दुकानदार की संलिप्तता की भी जांच : पूछताछ में तस्कर द्वारा आरा के आभूषण दुकानदार को बिस्किट बेचने के लिए आने की बात भी स्वीकार की है. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन और तस्करी गिरोह के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है. साथ ही आभूषण दुकानदार की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक राज द्वारा बुधवार को सोने के पांच बिस्किट के साथ तस्कर की गिरफ्तारी की पुष्टि की गयी है. इस मामले में नवादा थाने के दारोगा अविनाश कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.

पटना होते आरा पहुंचता था तस्कर: जानकारी के अनुसार, नेपाल के वीरगंज में सोना खरीदने के बाद तस्कर रक्सौल में सीमा पार कर बिहार घुसने के बाद पटना होते बस से आरा पहुंचता था. उसने इससे पहले भी आरा के गोपाली चौक स्थित भारत भूषण ज्वेलर्स के मालिक मुन्ना जी को तस्करी का सोना बेचा था. पूछताछ के दौरान तस्कर द्वारा पुलिस को यह जानकारी दी गई है.