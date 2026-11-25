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धड़ाम हुए सोने-चांदी के दाम, डेढ़ लाख से नीचे आई सिल्वर, जानिए आज का रेट

जयपुर: सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट का दौर जारी है. बुधवार को चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. चांदी एक ही दिन में 7,500 रुपए प्रति किलो सस्ती होकर डेढ़ लाख रुपए के नीचे पहुंच गई. जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार चांदी का भाव अब 1 लाख 49 हजार रुपए प्रति किलो रह गया है.

चांदी करीब ढाई लाख रुपए तक गिरी: चांदी की कीमतों में आई इस गिरावट से खरीदारों को बड़ी राहत मिली है. खास बात यह है कि पिछले 11 महीनों में चांदी की कीमत करीब ढाई लाख रुपए तक नीचे आ चुकी है. कुछ समय पहले तक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची चांदी अब लगातार गिरावट के चलते नए स्तर पर पहुंच रही है. कीमतों में इस उतार-चढ़ाव का असर सर्राफा बाजार में खरीदारी पर भी देखने को मिल सकता है.

20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है खरीदारी: जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि इस बार सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. पहले दीपावली और अब शादियों के सीजन में बाजार गुलजार है. उन्होंने बताया कि वेडिंग सीजन में सोने और चांदी की खरीद में करीब 20 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिल सकता है.

सोने में भी 3,500 रुपए की गिरावट: वहीं, सोने की कीमतों में भी बुधवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई. सोना एक ही दिन में 3,500 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया. जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 1 लाख 25 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम रहा. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 16 हजार 200 रुपए, 18 कैरेट सोने की कीमत 97 हजार 500 रुपए और 14 कैरेट सोने का भाव 77 हजार 500 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. सोने-चांदी दोनों की कीमतों में एक साथ आई बड़ी गिरावट से ज्वेलरी खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों को राहत मिली है. शादी-ब्याह के सीजन के बीच कीमतों में आई इस कमी से बाजार में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है.

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